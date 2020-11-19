Мэрия Новосибирска сократит расходы на ремонт дорог из-за убыточного бюджета-2021

В следующем году власти Новосибирска собираются уменьшить бюджетные траты на ремонт инфраструктуры и социальных объектов. Причина — нехватка денег в городской казне. Дефицит, по примерным подсчетам, составит около 800 миллионов рублей.

— Особенность бюджетной политики — это защищенные статьи расходов. Это заработная плата сотрудников, социальные выплаты, коммунальные платежи. Мы всегда гордились, что наш бюджет социален — до 70% направлены на эти расходы. Это означает, что на развитие, решение инфраструктурных задач у нас остается всё меньше возможностей, мы вынуждены экономить на этом. Но мы вынуждены будем где-то экономить, в том числе на ремонте дорог, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.