Мэрия Новосибирска сократит расходы на ремонт дорог из-за убыточного бюджета-2021

В Новосибирске сократят расходы на ремонт дорог
В следующем году власти Новосибирска собираются уменьшить бюджетные траты на ремонт инфраструктуры и социальных объектов. Причина — нехватка денег в городской казне. Дефицит, по примерным подсчетам, составит около 800 миллионов рублей.
— Особенность бюджетной политики — это защищенные статьи расходов. Это заработная плата сотрудников, социальные выплаты, коммунальные платежи. Мы всегда гордились, что наш бюджет социален — до 70% направлены на эти расходы. Это означает, что на развитие, решение инфраструктурных задач у нас остается всё меньше возможностей, мы вынуждены экономить на этом. Но мы вынуждены будем где-то экономить, в том числе на ремонте дорог, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.
При этом глава города добавил, что те проекты, которые уже запущены — строительство ЛДС, благоустройство — будут вестись и дальше. Под вопросом остается ремонт социальных учреждений — школ и детских садов.
По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году планируют отремонтировать три улицы — Сибиряков-Гвардейцев, Волочаевскую и Хилокскую. Также в городе проведут ремонт еще 14 участков в разных районах.