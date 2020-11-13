Новосибирск заказал ремонт участков на 14 дорогах — каких улиц это касается

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт участков на 14 дорогах в разных районах города. На ремонт готовы потратить 147 млн рублей.



Ремонт проведут в пяти районах. В Октябрьском отремонтируют участки на улицах Воинской, Алтайской, Лобова, Днепрогэсовской и Декабристов. В Кировском — Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской, в Ленинском — Блюхера, Широкой и 1-й Шоссейной. В Железнодорожном районе ремонт пройдет на Сибирской, а в Советском отремонтируют улицу Пирогова. Больше всего потратят на ремонт улицы Блюхера — 28,3 млн рублей, наименьшую сумму отдадут за работы на Воинской — 2,2 млн рублей.

