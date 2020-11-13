Новосибирск заказал ремонт участков на 14 дорогах — каких улиц это касается

В Новосибирске отремонтируют дороги в пяти районах
Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт участков на 14 дорогах в разных районах города. На ремонт готовы потратить 147 млн рублей.
Ремонт проведут в пяти районах. В Октябрьском отремонтируют участки на улицах Воинской, Алтайской, Лобова, Днепрогэсовской и Декабристов. В Кировском — Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской, в Ленинском — Блюхера, Широкой и
Подрядчик должен будет исправить продольное и поперечное покрытие дорог, обустроить выравнивающий слой и сделать тонкослойное покрытие из битумоминеральной смеси. Также на участках поднимут смотровые и дождеприемные колодцы до уровня верха покрытия.
Электронный аукцион на выполнение работ проведут
На прошлой неделе,