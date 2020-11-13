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Новосибирск заказал ремонт участков на 14 дорогах — каких улиц это касается

Работы должны начаться весной 2021 года

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Работы продлятся до сентября 2021 года

Работы продлятся до сентября 2021 года

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В Новосибирске отремонтируют дороги в пяти районах

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт участков на 14 дорогах в разных районах города. На ремонт готовы потратить 147 млн рублей.

Ремонт проведут в пяти районах. В Октябрьском отремонтируют участки на улицах Воинской, Алтайской, Лобова, Днепрогэсовской и Декабристов. В Кировском — Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской, в Ленинском — Блюхера, Широкой и 1-й Шоссейной. В Железнодорожном районе ремонт пройдет на Сибирской, а в Советском отремонтируют улицу Пирогова. Больше всего потратят на ремонт улицы Блюхера — 28,3 млн рублей, наименьшую сумму отдадут за работы на Воинской — 2,2 млн рублей.

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Подрядчик должен будет исправить продольное и поперечное покрытие дорог, обустроить выравнивающий слой и сделать тонкослойное покрытие из битумоминеральной смеси. Также на участках поднимут смотровые и дождеприемные колодцы до уровня верха покрытия.

Электронный аукцион на выполнение работ проведут 23 ноября. Подрядчик должен провести работы с 1 апреля по 1 сентября 2021 года.

На прошлой неделе, 8 ноября, дороги в Новосибирске начали ремонтировать с помощью эпоксидной смолы. Фотограф НГС запечатлел эти работы в 7 кадрах — посмотрите, как теперь город борется с ямами.

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