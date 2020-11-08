Октябрьский мост начали ремонтировать с помощью эпоксидной смолы

В Новосибирске мост начали ремонтировать с помощью эпоксидной смолы
Октябрьский мост в Новосибирске начали ремонтировать с помощью эпоксидной смолы. Фотокорреспондент НГС посмотрел на новую технологию, с помощью которой город планирует бороться с ямами.
— Данный вид ремонта хорошо себя зарекомендовал в восстановлении именно колодцев на проезжей части. Решили применить его в локальном ремонте проезжей части Октябрьского моста. Рассчитываем, что восстановленные участки дороги продержатся длительный промежуток времени, что позволит дожить до капитального ремонта, — рассказал директор «ДЭУ-1» Алексей Лыков.
Сначала очищается место провала, затем в него заливается раствор эпоксидной смолы с отвердителем, и потом вносится щебень для прочности. Подобный ремонт выходит значительно дороже обычного, но, по заверениям рабочих, он более эффективный.
Главная задача сейчас у рабочих — ликвидировать разрушения покрытия, которые дошли до арматуры.
В пятницу, 6 ноября, стало известно, что власти Новосибирска планируют отремонтировать Коммунальный мост к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Для этого с него снимут старое покрытие.