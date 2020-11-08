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Октябрьский мост начали ремонтировать с помощью эпоксидной смолы

Покрытие восстанавливают, чтобы оно продержалось до начала капитальных работ

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Рабочие закрывают сейчас самые проблемные участки

Рабочие закрывают сейчас самые проблемные участки

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В Новосибирске мост начали ремонтировать с помощью эпоксидной смолы

Октябрьский мост в Новосибирске начали ремонтировать с помощью эпоксидной смолы. Фотокорреспондент НГС посмотрел на новую технологию, с помощью которой город планирует бороться с ямами.

— Данный вид ремонта хорошо себя зарекомендовал в восстановлении именно колодцев на проезжей части. Решили применить его в локальном ремонте проезжей части Октябрьского моста. Рассчитываем, что восстановленные участки дороги продержатся длительный промежуток времени, что позволит дожить до капитального ремонта, — рассказал директор «ДЭУ-1» Алексей Лыков.

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Сначала очищается место провала, затем в него заливается раствор эпоксидной смолы с отвердителем, и потом вносится щебень для прочности. Подобный ремонт выходит значительно дороже обычного, но, по заверениям рабочих, он более эффективный.

Главная задача сейчас у рабочих — ликвидировать разрушения покрытия, которые дошли до арматуры.

Сначала рабочие берут эпоксидную смолу

Сначала рабочие берут эпоксидную смолу

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Концентрат нужно смешать со специальным отвердителем

Концентрат нужно смешать со специальным отвердителем

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Яма на дороге должна быть очищена и хорошо подготовлена

Яма на дороге должна быть очищена и хорошо подготовлена

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Получившуюся смесь заливают в яму, а затем добавляют щебень

Получившуюся смесь заливают в яму, а затем добавляют щебень

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Директор «ДЭУ-1» Алексей Лыков уверен, что до весны отремонтированные участки точно выдержат нагрузку

Директор «ДЭУ-1» Алексей Лыков уверен, что до весны отремонтированные участки точно выдержат нагрузку

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Главная задача — ликвидировать разрушения покрытия, которые дошли до арматуры

Главная задача — ликвидировать разрушения покрытия, которые дошли до арматуры

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В пятницу, 6 ноября, стало известно, что власти Новосибирска планируют отремонтировать Коммунальный мост к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Для этого с него снимут старое покрытие.

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ремонт дороги
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