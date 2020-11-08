Октябрьский мост начали ремонтировать с помощью эпоксидной смолы

Октябрьский мост в Новосибирске начали ремонтировать с помощью эпоксидной смолы. Фотокорреспондент НГС посмотрел на новую технологию, с помощью которой город планирует бороться с ямами.

— Данный вид ремонта хорошо себя зарекомендовал в восстановлении именно колодцев на проезжей части. Решили применить его в локальном ремонте проезжей части Октябрьского моста. Рассчитываем, что восстановленные участки дороги продержатся длительный промежуток времени, что позволит дожить до капитального ремонта, — рассказал директор «ДЭУ-1» Алексей Лыков.