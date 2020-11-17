В Новосибирске отремонтируют три дороги за 422 млн рублей — рассказываем какие

В Новосибирске отремонтируют три дороги по нацпроекту БКАД
В Новосибирске объявили аукционы на ремонт участков дорог на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Хилокской и Волочаевской. Заказчиком выступает Управление дорожного строительства города.
По данным сайта госзакупок, ремонт улицы Хилокской ободется в
Самый большой участок ремонта находится на улице Волочаевской — 3352. Стоимость работ оценили в
Средства на ремонт выделят из регионального и федерального бюджетов по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранение дефектов и сцепных характеристик для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — говорится в документации о закупке.
Подрядчику предстоит исправить продольное и поперечное покрытие, сделать дополнительный слой на дорогах, нанести горизонтальную разметку. Также он отремонтирует тротуары и установит новые пешеходные ограждения.
Аукционы проведут 24 и 25 ноября. Подрядчик должен будет выполнить работы до
Ранее мэрия заказала ремонт участков на 14 дорогах. НГС рассказывал, на каких улицах его проведут.
8 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в городе планируют отремонтировать Коммунальный мост. Это сделают к Молодежному чемпионату мира по хоккею.