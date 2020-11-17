В Новосибирске отремонтируют три дороги за 422 млн рублей — рассказываем какие

В Новосибирске объявили аукционы на ремонт участков дорог на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Хилокской и Волочаевской. Заказчиком выступает Управление дорожного строительства города.



По данным сайта госзакупок, ремонт улицы Хилокской ободется в 73,8 млн рублей. Работы проведут на участке от Толмачёвской до границы города в Ленинском районе. Общая протяженность — 1800 м . Ремонт улицы Сибиряков-Гвардейцев стоит дороже — за участок в 2294 м готовы заплатить 164,4 млн рублей. Подрядчик проведет работы на дороге от площади Сибиряков-Гвардейцев до площади Кирова.

