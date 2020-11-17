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В Новосибирске отремонтируют три дороги за 422 млн рублей — рассказываем какие

Работы проведут по программе БКАД

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Работы должны закончить к сентябрю

Работы должны закончить к сентябрю

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В Новосибирске отремонтируют три дороги по нацпроекту БКАД

В Новосибирске объявили аукционы на ремонт участков дорог на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Хилокской и Волочаевской. Заказчиком выступает Управление дорожного строительства города.

По данным сайта госзакупок, ремонт улицы Хилокской ободется в 73,8 млн рублей. Работы проведут на участке от Толмачёвской до границы города в Ленинском районе. Общая протяженность — 1800 м. Ремонт улицы Сибиряков-Гвардейцев стоит дороже — за участок в 2294 м готовы заплатить 164,4 млн рублей. Подрядчик проведет работы на дороге от площади Сибиряков-Гвардейцев до площади Кирова.

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Самый большой участок ремонта находится на улице Волочаевской — 3352. Стоимость работ оценили в 184 млн рублей, их выполнят на дороге от Гусинобродского шоссе до проспекта Дзержинского.

Средства на ремонт выделят из регионального и федерального бюджетов по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранение дефектов и сцепных характеристик для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — говорится в документации о закупке.

Подрядчику предстоит исправить продольное и поперечное покрытие, сделать дополнительный слой на дорогах, нанести горизонтальную разметку. Также он отремонтирует тротуары и установит новые пешеходные ограждения.

Аукционы проведут 24 и 25 ноября. Подрядчик должен будет выполнить работы до 1 сентября 2021 года.

Ранее мэрия заказала ремонт участков на 14 дорогах. НГС рассказывал, на каких улицах его проведут.

8 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в городе планируют отремонтировать Коммунальный мост. Это сделают к Молодежному чемпионату мира по хоккею.

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