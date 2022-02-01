«На каждой работе получаю по 50 тысяч». Как новосибирцы успевают трудиться сразу в нескольких местах и стоит ли им завидовать

Чтобы жить на полную ногу или закрывать все имеющиеся потребности, приходится много работать. Мы нашли четырех новосибирцев, которые совмещают от двух до четырех работ. Как живут эти люди, чем занимаются, как отдыхают? Подробности — в их коротких историях.
Марина, менеджер по продажам в двух отраслях
— На двух работах по 14 часов в день я работаю с сентября 2021 года. И там, и там я являюсь менеджером по продажам, но в разных сферах. Графики подстраиваю с возможностью выхода «на линию» в разные смены, высчитываю, чтобы не совпадали совещания и планерки. Благо, что на основной работе руководитель с пониманием относится и согласовывает со мной время встреч.
На каждой работе в среднем получаю по 50 тысяч рублей. На основной работе есть сезонность, поэтому и подключила вторую работу. В сезон на основной работе могу зарабатывать от 100 тысяч и выше. На поиск еще одной работы меня натолкнула большая закредитованность, развод, новая ипотека, ремонт. Привыкла так жить быстро. Хорошо, что на первой работе коллектив поддержал меня и прикрыл, пока я адаптировалась. На новой работе тоже повезло с коллективом.
Самое сложное было настроиться просыпаться гораздо раньше, так как я работаю не в своем часовом поясе. Как итог: график сбит, часовой пояс сбит. С друзьями редко можем состыковаться. В основном я просто сплю дома, гуляю во дворе. Иногда выезжаю в город для того, чтобы побыть в толпе и просто погулять, чтобы не забыть, где я живу. Отдыхаю я никак — в любое удобное время сплю. До сих пор не могу привыкнуть к нехватке сна. Шторы «блэкаут» (шторы, не пропускающие солнечный свет. — Прим. ред.) оказались самой нужной покупкой за последний год. При совмещении важно отдыхать каждый день, иначе с ума сойдешь, проверено! Физические силы очень быстро иссякают. Выгораю, кстати, быстро. Поэтому мне помогает только настрой.
Иногда появляется ощущение, что меня забыли: я просто где-то есть. Я всегда дома, у меня ничего не может происходить — я же мало выхожу в город. Моим основным кругом общения стали коллеги, такие же удаленщики, как я сама. То, как не хватает живого общения, понимают только такие же люди. У нас и корпоративы по видеосвязи проходят, бывает, что по стаканчику пива вместе в пятницу пропускаем. Очень сложно не стать социофобкой, поэтому периодически посещаю психолога для поддержки «крыши».
Какие плюсы и минусы в нескольких работах? Плюсы: денег больше можно заработать, вряд ли кто-то идет на вторую работу от избытка энергии. Минусы: очень длинный рабочий день, минимум времени на сон, на личную жизнь, на жизнь в целом. Сложно в течение дня переключаться быстро с одной работы на вторую: когда графики накладываются друг на друга, в голове потом жуткий сумбур.
Итого: я познакомилась с интересными людьми, попробовала себя в новой сфере, расширила кругозор и опыт. Но жить некогда совершенно. Хочется только тишины вокруг, молчать и спать, спать, спать. В общем не советую — лучше ищите работу со стабильной зарплатой круглый год, чтобы не пришлось так мучиться.
Александр, техник-электрик, инженер-энергетик и ведет строительные объекты
— Я сейчас работаю на двух работах в должности «техник-электрик». На одной работе в мои обязанности входит обход (объезд) подстанций с осмотром. Здесь график привязан к числам месяца и его можно немного сдвигать. На второй тоже занимаюсь объездом объектов, находящихся в эксплуатации одной крупной торговой сети. График плавающий, можно выходить в любой день с 8 до 22. В-третьих, я работаю инженером-энергетиком в учебном заведении 2–3 дня в неделю. Накидываю график на неделю — и поехал работать.
Если на любой работе возникает какая-либо авария, то тогда тоже обязательно нужно ехать. Чем лучше делаешь свою работу, тем меньше ездишь. На первой работе получаю около 9 тысяч рублей, на второй — 40 тысяч и выше, если было устранение серьезных поломок, а на третьей — 15 тысяч. Параллельно еще занимаюсь ведением строительных объектов, но это нестабильная работа. За месяц иногда плюсом может выйти около 30 тысяч рублей.
График строю так, чтобы утром из дома выходить не ранее 8 часов, а приходить не позднее 18. Понятно, что это не всегда выходит. В выходные стараюсь не выходить на работу. В таком режиме живу уже 2 года. Как-то пришлось уйти с единственной (на тот период) работы. Но меня попросили не увольняться, поэтому я устроился на вторую работу, а через время предложили еще одну. Стройками всегда занимался — так, для души.
Супруга постоянно предлагает бросить хоть одну работу, чтобы легче было. Но мне нравится. Иногда мы ходим в кино, но не часто. Недавно смотрел фильм «Где ты, Адам?» (документальный фильм о монахах восточного христианства. — Прим. ред.), мне понравилось. Еще я мастерю из дерева светильники, резные рамки, мебель «под старину». Не пью, не курю, путешествую с семьей по нашей области и соседним областям. Просто сели и поехали, куда глаза глядят: нравится смотреть, как живут люди.
Выгорать мне не от чего. Я сам себе хозяин, никто не следит за мной, отпрашиваться не надо, к работе не привязан, да и потеря одной не особо меня расстроит. Думаю, что еще лет 5 поработаю — до тех пор, пока не подрастет младшая дочь. Вот тогда, думаю, найду себе работу без поездок по городу. Буду до пенсии работать за 30 тысяч и в ус не дуть. Хотя жена говорит, что ровно на попе не усижу, опять что-нибудь придумаю.
Читатель НГС, повар и официант
— У меня две работы. На одной из них я повар, а на другой я официант, но никому не рассказываю об этом. Честно говоря, просто стесняюсь этой профессии. Я, конечно, понимаю, что работать не стыдно, но всё же не афиширую.
График на обеих работах 2/2. Получается, что я 2 дня на одной работе, еще 2 дня на другой. Когда на работе, где я официант, выпадают смены в воскресенье, значит у меня выходной. В общем в месяц у меня 2 выходных дня. На такой шаг пришлось пойти из-за тяжелого финансового положения. Родные, конечно, рады, потому что улучшается финансовое положение. Работать в таком графике планирую до закрытия всех долгов.
Когда работаю поваром, то очень устаю. Могу после смены фильм посмотреть или в компьютер поиграть, потом ложусь спать, и с утра всё заново. Когда работаю официантом, то могу после смены сходить в тренажерный зал или сходить куда-нибудь отдохнуть.
Я считаю, что «выгорание» и «нестабильность» — это выдуманные вещи. Если ты не хочешь выгореть, ты не выгораешь просто потому, что ты не хочешь. У меня нет времени на то, чтобы ныть или плакаться о том, как я устал. Если я не буду работать, мне нечего будет есть, пить, носить. И я такого же мнения о «депрессии». Это всё выдуманные вещи для бесхарактерных и слабых людей, чтобы оправдать свое безделье. Хотя не то, чтобы я считаю себя сильным.
Читательница НГС, руководит бизнесом, работает с пожилыми и детьми-инвалидами
— Мне не разрешают совмещать должности, поэтому никому не рассказываю о нескольких работах. Совмещать их мне пришлось из-за того, что я потеряла мужа после ковида. Осталась одна с двумя детьми. Сын учится в первом классе, дочь — выпускница, ипотека. Совмещаю работу в доме для одиноких пожилых людей, руководящую должность в бизнесе, и работу в организации с детьми-инвалидами. Разрабатываю проекты, пишу гранты в поддержку проектов и в разных организациях. Иногда приходится писать до 5–8 проектов параллельно.
Так я работаю с октября 2021 года и по сей день. Отдыхаю крайне редко, иногда позволяю отдых в воскресенье и в будни после 23 часов. Стараюсь свой отдых и личное время посвящать детям и встречам с подругами. Сын говорит: «Ушел в школу, ты работаешь, пришел, а ты снова работаешь». Но я люблю свою работу.
Такой график научил меня отключаться в то время, которое выделено под отдых. Он мне помогает поддерживать тот образ жизни — мой и детей, — который был при жизни мужа. Мой доход составляет около 150–200 тысяч, в зависимости от месяца. Думаю, что работать в таком ритме буду еще очень долго, так как дочь планирует поступать в медицинский университет.