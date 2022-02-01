«На каждой работе получаю по 50 тысяч». Как новосибирцы успевают трудиться сразу в нескольких местах и стоит ли им завидовать

На каждой работе в среднем получаю по 50 тысяч рублей. На основной работе есть сезонность, поэтому и подключила вторую работу. В сезон на основной работе могу зарабатывать от 100 тысяч и выше. На поиск еще одной работы меня натолкнула большая закредитованность, развод, новая ипотека, ремонт. Привыкла так жить быстро. Хорошо, что на первой работе коллектив поддержал меня и прикрыл, пока я адаптировалась. На новой работе тоже повезло с коллективом.

Самое сложное было настроиться просыпаться гораздо раньше, так как я работаю не в своем часовом поясе. Как итог: график сбит, часовой пояс сбит. С друзьями редко можем состыковаться. В основном я просто сплю дома, гуляю во дворе. Иногда выезжаю в город для того, чтобы побыть в толпе и просто погулять, чтобы не забыть, где я живу. Отдыхаю я никак — в любое удобное время сплю. До сих пор не могу привыкнуть к нехватке сна. Шторы «блэкаут» (шторы, не пропускающие солнечный свет. — Прим. ред.) оказались самой нужной покупкой за последний год. При совмещении важно отдыхать каждый день, иначе с ума сойдешь, проверено! Физические силы очень быстро иссякают. Выгораю, кстати, быстро. Поэтому мне помогает только настрой.