Как подскочило число безработных в НСО за год — показываем в одной картинке

За год число безработных в Новосибирской области изменилось с 13 500 человек до 71 600 . Наибольший всплеск наблюдался в мае и июне.

По данным Министерства труда и социального развития региона, уровень безработицы в конце декабря составил 5% от рабочей силы, в январе этот показатель был равен 0,9%. В течение года за помощью в поиске работы обратились 148 200 человек .