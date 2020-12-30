30 декабря среда
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 73.66
eur 90.21
Тема дняКак вырастут (или упадут) цены на жилье в 2021-м

Все новости

Все новости

Как подскочило число безработных в НСО за год — показываем в одной картинке

У 5% населения региона нет работы

1 058
21Обсудить

Поделиться

В январе 2020 года безработных в регионе было 0,9%

В январе 2020 года безработных в регионе было 0,9%

Поделиться

В Новосибирской области число безработных за год увеличилось до 71 700

За год число безработных в Новосибирской области изменилось с 13 500 человек до 71 600. Наибольший всплеск наблюдался в мае и июне.

По данным Министерства труда и социального развития региона, уровень безработицы в конце декабря составил 5% от рабочей силы, в январе этот показатель был равен 0,9%. В течение года за помощью в поиске работы обратились 148 200 человек.

— При содействии специалистов центров занятости населения трудоустроены 66 500 человек. По состоянию на 25 декабря 2020 года заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 37 900 человек, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года, — говорится в статистике Минтруда.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

При этом за год из-за сокращений уволили 3925 сотрудников, что на 6,3% меньше, чем в 2019-м.

Число безработных стало резко увеличиваться в мае

Число безработных стало резко увеличиваться в мае

Поделиться

Наибольшее число безработных в Новосибирской области зафиксировали в сентябре — тогда показатель составил 78 000 человек, то есть 5,5% от работоспособного населения. К декабрю безработных стало меньше на 6300 человек.

В середине ноября стало известно, что на крупном новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс» увольняют четверть сотрудников. Работникам без предупреждения не выплатили зарплату за сентябрь, после чего начались сокращения. Об экономической ситуации на предприятии НГС рассказал заместитель руководителя завода Александр Журавлёв. Позже стало известно, что рабочие получили в декабре зарплату за октябрь в размере от 7 до 50 рублей.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

безработицаработацентр занятости
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (21)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...