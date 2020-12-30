Как подскочило число безработных в НСО за год — показываем в одной картинке

В Новосибирской области число безработных за год увеличилось до 71 700
За год число безработных в Новосибирской области изменилось с
По данным Министерства труда и социального развития региона, уровень безработицы в конце декабря составил 5% от рабочей силы, в январе этот показатель был равен 0,9%. В течение года за помощью в поиске работы обратились
— При содействии специалистов центров занятости населения трудоустроены
При этом за год из-за сокращений уволили
Наибольшее число безработных в Новосибирской области зафиксировали в сентябре — тогда показатель составил
В середине ноября стало известно, что на крупном новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс» увольняют четверть сотрудников. Работникам без предупреждения не выплатили зарплату за сентябрь, после чего начались сокращения. Об экономической ситуации на предприятии НГС рассказал заместитель руководителя завода Александр Журавлёв. Позже стало известно, что рабочие получили в декабре зарплату за октябрь в размере от 7 до