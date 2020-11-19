На крупном новосибирском заводе с заказами от РЖД и «Росатома» началось серьезное сокращение штата

На заводе «Тяжстанкогидропресс» в Кировском районе Новосибирска сложилась сложная ситуация: рабочим не выплатили часть зарплаты за сентябрь, а причины объяснять не стали. Невыплаченная часть являлась регулярной ежемесячной премией и достигала 20%. После сокращения у некоторых зарплата оказалась меньше МРОТ: об этом корреспонденту рассказал позже заместитель генерального директора Александр Журавлёв. Совет директоров ввел его в руководство ПАО как раз в связи с кризисной ситуацией на предприятии.



Как заметил один из рабочих сварочно-заготовительного цеха Юрий Недзелюк, оснований для невыплаты зарплаты не было: поставленные задачи выполнены в полном объеме. Средняя зарплата, по словам мужчины, у них в цехе примерно 30–35 тысяч рублей. При этом предприятие не простаивает, а выполняет заказы РЖД, «Росатома» и крупных металлургических комбинатов.



Как не состоялись пикеты за зарплату

Не получив внятных объяснений от руководства ПАО «Тяжстанкогидропресс», работники объявили, что 3 ноября в свой обеденный перерыв выйдут на пикет к зданию администрации завода. Однако в нужное время к месту приехала полиция, и все передумали проводить несогласованную протестную акцию. Рабочий сварочно-заготовительного цеха рассказал корреспонденту НГС, что организаторы согласовали пикет на 11 ноября, но в последний момент эта акция тоже сорвалась.

