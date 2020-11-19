На крупном новосибирском заводе с заказами от РЖД и «Росатома» началось серьезное сокращение штата

На заводе «Тяжстанкогидропресс» решили уволить четверть сотрудников
В ПАО «Тяжстанкогидропресс», где рабочим без предупреждения не выплатили часть зарплаты за сентябрь, начался процесс сокращения штата. В начале ноября рабочие дважды пытались провести пикет, но оба раза им это не разрешили сделать. О готовящихся увольнениях и об экономической ситуации, сложившейся на предприятии, корреспонденту НГС Илье Калинину рассказал заместитель генерального директора завода Александр Журавлёв, которого назначили на завод в связи с наметившимся кризисом.
Сколько денег не выплатили людям
На заводе «Тяжстанкогидропресс» в Кировском районе Новосибирска сложилась сложная ситуация: рабочим не выплатили часть зарплаты за сентябрь, а причины объяснять не стали. Невыплаченная часть являлась регулярной ежемесячной премией и достигала 20%. После сокращения у некоторых зарплата оказалась меньше МРОТ: об этом корреспонденту рассказал позже заместитель генерального директора Александр Журавлёв. Совет директоров ввел его в руководство ПАО как раз в связи с кризисной ситуацией на предприятии.
Как заметил один из рабочих сварочно-заготовительного цеха Юрий Недзелюк, оснований для невыплаты зарплаты не было: поставленные задачи выполнены в полном объеме. Средняя зарплата, по словам мужчины, у них в цехе примерно 30–35 тысяч рублей. При этом предприятие не простаивает, а выполняет заказы РЖД, «Росатома» и крупных металлургических комбинатов.
Как не состоялись пикеты за зарплату
Не получив внятных объяснений от руководства ПАО «Тяжстанкогидропресс», работники объявили, что 3 ноября в свой обеденный перерыв выйдут на пикет к зданию администрации завода. Однако в нужное время к месту приехала полиция, и все передумали проводить несогласованную протестную акцию. Рабочий сварочно-заготовительного цеха рассказал корреспонденту НГС, что организаторы согласовали пикет на 11 ноября, но в последний момент эта акция тоже сорвалась.
— Было согласовано на 11-е, но потом запретили из-за коронавируса. Нам еще пообещали, что вернут [невыплаченное], как материальную помощь, но пока еще ничего не было, а дали только аванс за следующий месяц. Мужики говорят, что, скорее всего, премию нам «простили». Ну, и некоторые уже начали увольняться, потому что не верят ни во что, — описал ситуацию на тот момент Юрий Недзелюк.
На заводе, уточнил этот рабочий, ходят разговоры, что невыплаченные деньги направлены на погашение кредита в 1,2 миллиарда рублей или в счет погашения долгов за электроэнергию.
«Количество заказов не позволяет кормить такое количество людей»
В дни намеченных пикетов оперативно получить комментарий от руководства ПАО «Тяжстанкогидропресс» корреспонденту НГС не удалось: в приемной завода попросили направить запрос письменно, а гендиректор Анатолий Олейников в это время ушел на больничный, уточнили в той же приемной. Сообщение с просьбой ответить на вопросы, отправленное Олейникову на его страницу в сети Facebook, прочитано не было, хотя гендиректор в Сети появлялся.
Ответ от руководства «Тяжстанкогидропресса» удалось получить позже. Прокомментировал ситуацию по телефону замгендиректора Александр Журавлёв. Он стал первым лицом на предприятии в период отсутствия Олейникова.
— Я пришел на завод две недели назад (когда планировался первый пикет. — Прим. ред.). К сожалению, генеральный директор сразу же ушел на больничный. У меня такое понимание, что он уже не выйдет и мне придется взять всё на себя… Завод может нормально жить при объеме заказов от 30 миллионов в месяц. В прошлом году завод выполнил заказов на 350 миллионов рублей. В этом году — гораздо меньше: если мы на 300 выйдем, это будет хорошо. А то, думаю, и не доберем, — рассказал Александр Журавлёв.
По словам Журавлёва, уже в сентябре сложилась ситуация, при которой невозможно было выплатить зарплату полностью: заказов за месяц выполнено на 16 миллионов рублей, в то время как фонд оплаты труда всего завода с налогами на зарплату составил порядка 14 миллионов. При этом от этих 16 миллионов около 45% уходит на материалы для выполнения заказов.
Постепенное сокращение заказов на предприятии шло с мая, однако зарплата каждый месяц выплачивалась в одном и том же объеме. Каждый раз, заметил замгендиректора, не достающие деньги добирались из некоторого финансового запаса предприятия.
— Насколько я знаю, с предыдущим директором — Анатолием Анатольевичем [Олейниковым] — учредители уже давно говорили, мол, Анатолий Анатольевич, давай не будем обманывать людей и откровенно донесем до них, что количество заказов не позволяет кормить такое количество людей. Давай мы их сократим по закону или предложим уйти на летний период в административные отпуска. Но этого сделано не было, поэтому в сентябре и сложилась такая ситуация, — подчеркнул Журавлёв.
Из-за этих же проблем, заметил замгендиректора, завод не смог полностью выплатить необходимые налоги, в результате чего налоговики арестовали счета ПАО. Но на сегодня, пояснил Александр Журавлёв, уже удалось разблокировать часть счетов, получить новые деньги за очередной заказ и начать частично гасить сентябрьские долги по зарплате.
Как завод уволит четверть сотрудников
Зарплата, заметил руководитель, в полном объеме выплачена всё же не будет, а в ближайшее время завод ожидает сокращение штата, без которого никак не обойтись.
— Примерно четвертая часть коллектива нами не будет задействована в новых заказах. Мы проанализировали, кто нам будет крайне важен, а кто не будет нужен и предложили им сокращение, как положено, предупредив за два месяца, и с выплатой за эти два месяца, — сообщил Журавлёв.
После сокращения, которое завершится в начале 2021 года, на заводе из 360 человек останется около 300 человек. Под сокращение попадут в основном работники в возрасте 65 лет и выше. В ближайшее время, рассказал руководитель предприятия, с ценными кадрами подпишут новые договоры, где оклад будет увеличен за счет премий: премиальная часть уменьшится с 20% до примерно 5%.
Журавлёв также опроверг слухи по поводу долгов ПАО: их нет ни по электроэнергии, ни по кредиту. По его словам, крупных долгов у «Тяжстанкогидропресса» на сегодня вообще никаких нет. А кредит в миллиард с лишним рублей, о которых говорят на заводе, брался на компанию «Стиллайн», которая сейчас находится в стадии банкротства. «Стиллайн» к «Тяжстанкогидропрессу» напрямую отношения не имеет, заметил замгендиректора, а является одним из учредителей, владеющим 75% доли завода.
— Когда меня нанимали на работу, мне сказали, что моя основная задача — сохранить предприятие и нарастить объемы производства, — категорично заявил Александр Журавлёв и опроверг еще один слух о желании крупных застройщиков обанкротить завод для получения его территории.
НГС рассказывал, как в 2016 году на заводе «Тяжстанкогидропресс» останавливали работу на 90 дней из-за отсутствия экспертизы промышленной безопасности на чугуннолитейный цех. А в 2019 году на сложную ситуацию с зарплатами жаловался сотрудник завода «НЭВЗ-Керамикс», где выпускают нанокерамическую броню и протезы.