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На крупном новосибирском заводе с заказами от РЖД и «Росатома» началось серьезное сокращение штата

Сюда вызвали полицию — рабочие хотели устроить пикет из-за зарплаты

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Кризисную ситуацию на заводе «Тяжстанкогидропресс» прокомментировал новый руководитель — замгендиректора Александр Журавлёв

Кризисную ситуацию на заводе «Тяжстанкогидропресс» прокомментировал новый руководитель — замгендиректора Александр Журавлёв

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На заводе «Тяжстанкогидропресс» решили уволить четверть сотрудников

В ПАО «Тяжстанкогидропресс», где рабочим без предупреждения не выплатили часть зарплаты за сентябрь, начался процесс сокращения штата. В начале ноября рабочие дважды пытались провести пикет, но оба раза им это не разрешили сделать. О готовящихся увольнениях и об экономической ситуации, сложившейся на предприятии, корреспонденту НГС Илье Калинину рассказал заместитель генерального директора завода Александр Журавлёв, которого назначили на завод в связи с наметившимся кризисом.

Сколько денег не выплатили людям

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На заводе «Тяжстанкогидропресс» в Кировском районе Новосибирска сложилась сложная ситуация: рабочим не выплатили часть зарплаты за сентябрь, а причины объяснять не стали. Невыплаченная часть являлась регулярной ежемесячной премией и достигала 20%. После сокращения у некоторых зарплата оказалась меньше МРОТ: об этом корреспонденту рассказал позже заместитель генерального директора Александр Журавлёв. Совет директоров ввел его в руководство ПАО как раз в связи с кризисной ситуацией на предприятии.

Как заметил один из рабочих сварочно-заготовительного цеха Юрий Недзелюк, оснований для невыплаты зарплаты не было: поставленные задачи выполнены в полном объеме. Средняя зарплата, по словам мужчины, у них в цехе примерно 30–35 тысяч рублей. При этом предприятие не простаивает, а выполняет заказы РЖД, «Росатома» и крупных металлургических комбинатов.

Как не состоялись пикеты за зарплату

Не получив внятных объяснений от руководства ПАО «Тяжстанкогидропресс», работники объявили, что 3 ноября в свой обеденный перерыв выйдут на пикет к зданию администрации завода. Однако в нужное время к месту приехала полиция, и все передумали проводить несогласованную протестную акцию. Рабочий сварочно-заготовительного цеха рассказал корреспонденту НГС, что организаторы согласовали пикет на 11 ноября, но в последний момент эта акция тоже сорвалась.

— Было согласовано на 11-е, но потом запретили из-за коронавируса. Нам еще пообещали, что вернут [невыплаченное], как материальную помощь, но пока еще ничего не было, а дали только аванс за следующий месяц. Мужики говорят, что, скорее всего, премию нам «простили». Ну, и некоторые уже начали увольняться, потому что не верят ни во что, — описал ситуацию на тот момент Юрий Недзелюк.

На заводе, уточнил этот рабочий, ходят разговоры, что невыплаченные деньги направлены на погашение кредита в 1,2 миллиарда рублей или в счет погашения долгов за электроэнергию.

Александра Журавлёва на завод назначил совет директоров и, вероятно, именно ему придется решать сложившиеся проблемы

Александра Журавлёва на завод назначил совет директоров и, вероятно, именно ему придется решать сложившиеся проблемы

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«Количество заказов не позволяет кормить такое количество людей»

В дни намеченных пикетов оперативно получить комментарий от руководства ПАО «Тяжстанкогидропресс» корреспонденту НГС не удалось: в приемной завода попросили направить запрос письменно, а гендиректор Анатолий Олейников в это время ушел на больничный, уточнили в той же приемной. Сообщение с просьбой ответить на вопросы, отправленное Олейникову на его страницу в сети Facebook, прочитано не было, хотя гендиректор в Сети появлялся.

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Ответ от руководства «Тяжстанкогидропресса» удалось получить позже. Прокомментировал ситуацию по телефону замгендиректора Александр Журавлёв. Он стал первым лицом на предприятии в период отсутствия Олейникова.

— Я пришел на завод две недели назад (когда планировался первый пикет. — Прим. ред.). К сожалению, генеральный директор сразу же ушел на больничный. У меня такое понимание, что он уже не выйдет и мне придется взять всё на себя… Завод может нормально жить при объеме заказов от 30 миллионов в месяц. В прошлом году завод выполнил заказов на 350 миллионов рублей. В этом году — гораздо меньше: если мы на 300 выйдем, это будет хорошо. А то, думаю, и не доберем, — рассказал Александр Журавлёв.

По словам Журавлёва, уже в сентябре сложилась ситуация, при которой невозможно было выплатить зарплату полностью: заказов за месяц выполнено на 16 миллионов рублей, в то время как фонд оплаты труда всего завода с налогами на зарплату составил порядка 14 миллионов. При этом от этих 16 миллионов около 45% уходит на материалы для выполнения заказов.

Постепенное сокращение заказов на предприятии шло с мая, однако зарплата каждый месяц выплачивалась в одном и том же объеме. Каждый раз, заметил замгендиректора, не достающие деньги добирались из некоторого финансового запаса предприятия.

— Насколько я знаю, с предыдущим директором — Анатолием Анатольевичем [Олейниковым] — учредители уже давно говорили, мол, Анатолий Анатольевич, давай не будем обманывать людей и откровенно донесем до них, что количество заказов не позволяет кормить такое количество людей. Давай мы их сократим по закону или предложим уйти на летний период в административные отпуска. Но этого сделано не было, поэтому в сентябре и сложилась такая ситуация, — подчеркнул Журавлёв.

Из-за этих же проблем, заметил замгендиректора, завод не смог полностью выплатить необходимые налоги, в результате чего налоговики арестовали счета ПАО. Но на сегодня, пояснил Александр Журавлёв, уже удалось разблокировать часть счетов, получить новые деньги за очередной заказ и начать частично гасить сентябрьские долги по зарплате.

Как завод уволит четверть сотрудников

Зарплата, заметил руководитель, в полном объеме выплачена всё же не будет, а в ближайшее время завод ожидает сокращение штата, без которого никак не обойтись.

— Примерно четвертая часть коллектива нами не будет задействована в новых заказах. Мы проанализировали, кто нам будет крайне важен, а кто не будет нужен и предложили им сокращение, как положено, предупредив за два месяца, и с выплатой за эти два месяца, — сообщил Журавлёв.

После сокращения, которое завершится в начале 2021 года, на заводе из 360 человек останется около 300 человек. Под сокращение попадут в основном работники в возрасте 65 лет и выше. В ближайшее время, рассказал руководитель предприятия, с ценными кадрами подпишут новые договоры, где оклад будет увеличен за счет премий: премиальная часть уменьшится с 20% до примерно 5%.

Журавлёв также опроверг слухи по поводу долгов ПАО: их нет ни по электроэнергии, ни по кредиту. По его словам, крупных долгов у «Тяжстанкогидропресса» на сегодня вообще никаких нет. А кредит в миллиард с лишним рублей, о которых говорят на заводе, брался на компанию «Стиллайн», которая сейчас находится в стадии банкротства. «Стиллайн» к «Тяжстанкогидропрессу» напрямую отношения не имеет, заметил замгендиректора, а является одним из учредителей, владеющим 75% доли завода.

— Когда меня нанимали на работу, мне сказали, что моя основная задача — сохранить предприятие и нарастить объемы производства, — категорично заявил Александр Журавлёв и опроверг еще один слух о желании крупных застройщиков обанкротить завод для получения его территории.

НГС рассказывал, как в 2016 году на заводе «Тяжстанкогидропресс» останавливали работу на 90 дней из-за отсутствия экспертизы промышленной безопасности на чугуннолитейный цех. А в 2019 году на сложную ситуацию с зарплатами жаловался сотрудник завода «НЭВЗ-Керамикс», где выпускают нанокерамическую броню и протезы.

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