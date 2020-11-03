На новосибирский завод вызвали полицию — рабочие хотели устроить пикет из-за зарплаты

К заводу «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске приехала полиция
Сегодня, 3 ноября, к заводу «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске вызвали полицию — рабочие планировали выйти на пикет, который им не согласовали. Сотрудники завода планировали на акции заявить, что недовольны невыплатой части зарплаты.
Как рассказал корреспонденту НГС рабочий сварочно-заготовительного цеха «Тяжстанкогидропресса» Юрий Медзелюк, в обеденный перерыв на пикет вышли около десяти человек, но они сразу разошлись, так как заметили полицию. Сам пикет, уточнил рабочий, организаторы не успели согласовать с мэрией в установленный законом срок.
В полиции подтвердили приезд своих сотрудников на место несанкционированного пикета. Кто вызывал полицию и каково количество прибывших сотрудников в пресс-службе МВД по НСО уточнить не смогли, но заметили: пикета, как и прочих нарушений, полиция на месте не зафиксировала.
Медзелюк уточнил, что недовольство на «Тяжстанкогидропрессе» началось после того, как сентябрьская зарплата оказалась меньше, чем обычно, примерно на 20%.
— Мы получаем всегда оклад и премию, из этого складывается наша зарплата. Вот я получаю примерно 30–35 тысяч рублей, а сейчас — минус 9–10 тысяч. Но работу мы сделали хорошо, премии нас не лишали. Бумаги на зарплату нам подписали полностью, но начисления нет. Директор нам говорит, что подписал всё полностью, и мы должны получить всё полностью. Оказалось, что через главбуха всё не прошло. А главбух у нас поставлен советом директоров. Мужики у нас уже ходили к заместителю директора, и тот сказал, что кому что-то не нравится — может увольняться, но так будет и дальше, — рассказал Юрий Медзелюк.
Корреспондент НГС дозвонился до руководства предприятия, но генерального директора Анатолия Олейникова на месте не оказалось — по телефону ответили, что он на больничном. Комментарий по ситуации, уточнили в приемной руководства, даст первый заместитель гендиректора ПАО «Тяжстанкогидропресс» Александр Журавлёв, но письменно. По телефону Журавлёв общаться не станет, пояснила секретарь. На момент подготовки материала комментарий от руководства завода получен не был.
Задержка и невыплата зарплат регулярно возникает на новосибирских промышленных предприятиях. Причем порой это никак не связано с уровнем предприятия: задержки происходят даже в производстве, которое безостановочно работает на оборонную промышленность. В прошлом году НГС рассказал о сложной ситуации с зарплатами на заводе «НЭВЗ-Керамикс», где выпускают нанокерамическую броню и протезы. А в 2016 году работу на заводе «Тяжстанкогидропресс» даже приостанавливали на 90 дней из-за отсутствия экспертизы промышленной безопасности на чугунно-литейный цех.