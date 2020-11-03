На новосибирский завод вызвали полицию — рабочие хотели устроить пикет из-за зарплаты

Сегодня, 3 ноября, к заводу «Тяжстанкогидропресс» в Новосибирске вызвали полицию — рабочие планировали выйти на пикет, который им не согласовали. Сотрудники завода планировали на акции заявить, что недовольны невыплатой части зарплаты.



Как рассказал корреспонденту НГС рабочий сварочно-заготовительного цеха «Тяжстанкогидропресса» Юрий Медзелюк, в обеденный перерыв на пикет вышли около десяти человек, но они сразу разошлись, так как заметили полицию. Сам пикет, уточнил рабочий, организаторы не успели согласовать с мэрией в установленный законом срок.