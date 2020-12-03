В России легализовали удаленку. Какие права (и обязанности) появились у ваших начальников?

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Когда могут переводить на удаленку?
Законопроект вводит три основных понятия удаленной работы: дистанционная, временная дистанционная (договор о временном переводе работника на удаленную занятость не может превышать шести месяцев) и комбинированная, когда вы часть времени проводите на рабочем месте, а часть — дома.
Чтобы перейти на удаленный формат работы, нужно будет заключить дополнительное соглашение к трудовому договору. Кроме того, работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия «в случае чрезвычайных ситуаций». Это не только пандемия, но и производственные аварии, несчастные случаи, природные и техногенные катаклизмы. При этом начальник должен обеспечить работников необходимым оборудованием (или возместить затраты) и провести инструктаж по его использованию. Другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.
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Платить будут меньше?
По закону дистанционная работа сама по себе не может считаться основанием для снижения зарплаты. По крайней мере, если сохраняются всё те же требования к работнику в части выполнения им обязанностей.
— Если работодатель хочет сократить зарплату, то он должен сократить рабочий день и количество поручений, — говорит заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов России Елена Косаковская. — Это должно быть зафиксировано в дополнительном соглашении к трудовому договору: те или иные обязанности снимаются с работника на время дистанционной формы работы. Такие вещи должны оформляться документально, в противном случае будет нарушение Трудового кодекса в части оплаты труда. Если работодатель снижает оплату труда без снижения нагрузки, это повод для обращения в Рострудинспекцию, к юристам профсоюзов, в суд или прокуратуру.
Также сохраняется оплата командировок и больничных — в случае болезни будет достаточно отправить начальнику номер электронного листка нетрудоспособности. Без изменений остается право на ежегодный оплачиваемый отпуск (не менее
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Как начальник отследит, сколько времени я работаю?
Босс вправе отслеживать ваше рабочее время, установив на компьютер программное обеспечение. Оно будет показывать время включения и выключения компьютера, делать скриншоты рабочего стола в течение дня, собирать данные о поведении каждого сотрудника по многочисленным параметрам и предоставлять начальнику подробный анализ в конце каждого месяца.
Например, ПО под названием Productivity Score («Оценка продуктивности») позволяет узнать, сколько времени потратил каждый работник на подготовку презентации проекта или отвечал на письма. Как сообщает журнал Business Insider, для использования системы не требуется согласия сотрудников. По умолчанию она включена для всех, но для отдельных сотрудников ее можно деактивировать — это на усмотрение шефа. И подобных программ — десятки.
— Эта система может быть и не на удаленной работе, и она вполне законна, — говорит адвокат Андрей Конышев. — Условия, когда работодатель имеет право проверять сотрудника на основании какой-либо программы, которая выдает количество рабочих часов, сегодня могут присутствовать даже в трудовом договоре. Но работник обязательно должен быть осведомлен об этом. Это не будет противоречить закону. Незаконно, если начальник подглядывает за сотрудниками, когда те ничего не подозревают: подключиться через веб-камеру и посмотреть, в каком состоянии работник, находится он перед рабочим компьютером или он просто включил его. Мне известно несколько случаев, когда людей таким образом увольняли, но, конечно, это негласно: человеку предлагали уволиться по собственному желанию на основании того, что в рабочее время на удаленной работе он на рабочем месте не находился.
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За что на удаленке могут уволить?
Работодатель может уволить дистанционного сотрудника, если тот два дня подряд не выходит на связь без уважительной причины. Также лишиться рабочего места вы рискуете, если поменяете место дислокации (допустим, решили устроить себе удаленку в условной Турции), не предупредив об этом начальство, и это сказалось на качестве работы.
— В случае если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, а потом понял, что ему нужно поехать в летний период, например, в Сочи, и, находясь на пляже, не мог в полном объеме выполнять работу, то работодатель имеет право уволить такого сотрудника, — пояснила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Приказ о расторжении трудового договора работодатель может отправить и в электронном виде, но после этого (в течение трех рабочих дней) должен отправить бумажную копию документа заказным письмом.
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А если я не могу работать удаленно?
Если работодатель не обеспечивает сотрудника оборудованием и другими необходимыми средствами, время, когда вы не можете выполнять свои прямые обязанности, будет считаться временем простоя. Бывает ситуация, когда ни от работника, ни от работодателя не зависит возможность дистанционной работы.
— Нельзя забывать о том, что есть небольшие города или поселки, где есть проблемы со связью. Например, при переводе учителя на дистанционный формат обучения может возникнуть проблема, что он живет в поселке, где нет технической возможности подключиться к интернету. В этом случае закон предусматривает перевод работника в состояние вынужденного простоя с соответствующей оплатой, — говорит Елена Косаковская.
К сожалению, оплачивается простой не очень высоко — две трети тарифной ставки или оклада. Если оклад сотрудника равен минимальному размеру оплаты труда (
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Когда закон вступит в силу?
После принятия Госдумой и одобрения Советом Федерации федеральный закон в течение пяти дней направляется президенту на подпись. Еще две недели есть на его подписание и обнародование. Вступить в силу закон должен с
Если вы еще не работали на удаленке, но знаете, что начальство заинтересовалось новым законом, то здесь можете найти простые правила, которые помогут работать из дома. А в этом материале опытный фрилансер рассказывает, почему дистанционная работа может не понравиться.