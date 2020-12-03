В России легализовали удаленку. Какие права (и обязанности) появились у ваших начальников?

Босс вправе отслеживать ваше рабочее время, установив на компьютер программное обеспечение. Оно будет показывать время включения и выключения компьютера, делать скриншоты рабочего стола в течение дня, собирать данные о поведении каждого сотрудника по многочисленным параметрам и предоставлять начальнику подробный анализ в конце каждого месяца.

Например, ПО под названием Productivity Score («Оценка продуктивности») позволяет узнать, сколько времени потратил каждый работник на подготовку презентации проекта или отвечал на письма. Как сообщает журнал Business Insider, для использования системы не требуется согласия сотрудников. По умолчанию она включена для всех, но для отдельных сотрудников ее можно деактивировать — это на усмотрение шефа. И подобных программ — десятки.

— Эта система может быть и не на удаленной работе, и она вполне законна, — говорит адвокат Андрей Конышев. — Условия, когда работодатель имеет право проверять сотрудника на основании какой-либо программы, которая выдает количество рабочих часов, сегодня могут присутствовать даже в трудовом договоре. Но работник обязательно должен быть осведомлен об этом. Это не будет противоречить закону. Незаконно, если начальник подглядывает за сотрудниками, когда те ничего не подозревают: подключиться через веб-камеру и посмотреть, в каком состоянии работник, находится он перед рабочим компьютером или он просто включил его. Мне известно несколько случаев, когда людей таким образом увольняли, но, конечно, это негласно: человеку предлагали уволиться по собственному желанию на основании того, что в рабочее время на удаленной работе он на рабочем месте не находился.