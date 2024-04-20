Беспилотники атаковали Брянскую область, один упал на подстанцию: видео пожара

Брянскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Над Выгоничским районом сбили пять БПЛА, один из них упал на территорию подстанции. Там вспыхнул пожар.
— При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК «Центр ПАО «Россети», которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей, — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он сообщил, что никто не пострадал. Еще один беспилотник сбили над территорией Суземского района.