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Происшествия Беспилотники атаковали Брянскую область, один упал на подстанцию: видео пожара

Беспилотники атаковали Брянскую область, один упал на подстанцию: видео пожара

Местные жители сняли происходящее

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Очевидцы сняли ЧП на видео

Брянскую область атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Над Выгоничским районом сбили пять БПЛА, один из них упал на территорию подстанции. Там вспыхнул пожар.

— При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК «Центр ПАО «Россети», которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что никто не пострадал. Еще один беспилотник сбили над территорией Суземского района.

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