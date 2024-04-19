Военный самолет разбился под Ставрополем

В Ставропольском крае упал военный самолет. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
— На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались, — написал губернатор.
Обновлено в 07:21 мск.
Губернатор Владимир Владимиров заявил, что катапультировавшиеся летчики нашлись.
— Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы, — добавил глава региона.
Обновлено в 7:50 мск.
В Минобороны подтвердили крушение самолета. В ведомстве заявили, что причиной падения бомбардировщика Ту-22М3, предварительно, стала техническая неисправность. Самолет летел после выполнения боевой задачи на аэродром базирования. 3 члена экипажа эвакуированы, сейчас идет поиск одного летчика.