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Происшествия Военный самолет разбился под Ставрополем

Военный самолет разбился под Ставрополем

О происшествии заявил губернатор

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Самолет рухнул в поле

В Ставропольском крае упал военный самолет. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

— На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались, — написал губернатор.

Обновлено в 07:21 мск.

Губернатор Владимир Владимиров заявил, что катапультировавшиеся летчики нашлись.

— Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы, — добавил глава региона.

Обновлено в 7:50 мск.

В Минобороны подтвердили крушение самолета. В ведомстве заявили, что причиной падения бомбардировщика Ту-22М3, предварительно, стала техническая неисправность. Самолет летел после выполнения боевой задачи на аэродром базирования. 3 члена экипажа эвакуированы, сейчас идет поиск одного летчика.

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