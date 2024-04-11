«Одноклассники буллили»: что говорят о школьнице, которая выпала из здания БЦ в Новосибирске

14-летняя девочка, выпавшая 10 апреля из окна здания бизнес-центра в Новосибирске, могла столкнуться с буллингом в школе. Об этом НГС заявила знакомая погибшей.
— У нее были проблемы. Мама у нее болеет, одноклассники буллили ее, — рассказала сибирячка.
Читательница НГС также заявила, что меньше чем за час до трагедии погибшая ушла с тренировки — она отпросилась с занятий по каратэ.
— По словам моей сестры, она отпросилась пораньше с каратэ. (Занятия) заканчиваются в 19.30, ушла она примерно в 19.00, — утверждает читательница НГС.
По словам очевидцев происшествия, школьница выпала из окна здания около 19:20 часов. Об отношениях погибшей с учениками школы также высказался пользователь телеграм wauze в комментариях под постом НГС о трагедии. По его словам на уроках физкультуры над девочкой смеялись.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать данные и сообщить, будет ли проведена проверка в образовательном учреждении.
После произошедшего в СУ СКР по Новосибирской области проводится проверка. Как говорят родители учеников школы, где училась девочка, недавно у сибирячки скончался отец. Директор учреждения отказался НГС комментировать трагедию.