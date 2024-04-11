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Криминал эксклюзив «Занималась карате и ходила к психоаналитику»: что известно о девочке, выпавшей из окна новосибирского бизнес-центра

«Занималась карате и ходила к психоаналитику»: что известно о девочке, выпавшей из окна новосибирского бизнес-центра

Ее видели в здании и раньше

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Трагедия произошла в здании на улице Ленина

14-летнюю девочку, выпавшую вечером 10 апреля из окна бизнес-центра на улице Ленина, 12, видели там раньше. Также стало известно, что недавно у погибшей умер отец.

По словам сотрудницы здания, в котором случилась трагедия, девочка приходила на процедуры в одну из организаций бизнес-центра.

— Много всего говорят. Вчера сюда приезжали их мама с бабушкой. Говорят, что семья вполне благополучная. Девочка занималась карате и ходила к психоаналитику. Рассказывают, что она ходила сюда: видимо, поэтому именно в этом здании всё произошло, — объяснила сибирячка.

Сотрудница студии маникюра, которая работает в бизнес-центре, рассказала НГС, что происходило на месте происшествия вечером 10 апреля.

— Я выходила с работы в 19:40 где-то. У здания увидела большое количество машин: два автомобиля реанимации и три полицейские. Мы с мужем пошли в гастрокорт, с трудом выехали из этого затора. Потом уже мне начали писать клиентки: оказалось, что с нашего этажа выпала девчонка, — сообщила собеседница.

По словам очевидцев, школьница выпала из окна около 19:20. Рядом с открытым окном лежала сумка с вещами. Тело обнаружили на козырьке пристройки к зданию бизнес-центра — его снимали спасатели.

В МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» уточнили, что вызов поступил в 21:08, спустя почти два часа после трагедии. Эвакуация тела заняла около 20 минут, после чего погибшую передали сотрудникам полиции и родственникам.

В СУ СКР по Новосибирской области НГС сообщили, что проводится проверка.

— Следственными органами выясняются обстоятельства произошедшего, — уточнили в ведомстве.

Как говорят родители учеников школы, где училась девочка, недавно у погибшей умер отец. Сейчас на поддержку семьи собирают деньги. Директор учреждения отказалась комментировать НГС трагедию.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.

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