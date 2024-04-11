«Занималась карате и ходила к психоаналитику»: что известно о девочке, выпавшей из окна новосибирского бизнес-центра

14-летнюю девочку, выпавшую вечером 10 апреля из окна бизнес-центра на улице Ленина, 12, видели там раньше. Также стало известно, что недавно у погибшей умер отец.

— Много всего говорят. Вчера сюда приезжали их мама с бабушкой. Говорят, что семья вполне благополучная. Девочка занималась карате и ходила к психоаналитику. Рассказывают, что она ходила сюда: видимо, поэтому именно в этом здании всё произошло, — объяснила сибирячка.

— Я выходила с работы в 19:40 где-то. У здания увидела большое количество машин: два автомобиля реанимации и три полицейские. Мы с мужем пошли в гастрокорт, с трудом выехали из этого затора. Потом уже мне начали писать клиентки: оказалось, что с нашего этажа выпала девчонка, — сообщила собеседница.