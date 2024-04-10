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Девушка выпала из окна бизнес-центра на Ленина

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Происшествия эксклюзив Девушка выпала из окна верхнего этажа бизнес-центра на улице Ленина

Девушка выпала из окна верхнего этажа бизнес-центра на улице Ленина

На месте происшествия работают медики и сотрудники полиции

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Предположительно, девушка погибла на месте от полученных травм

В центре Новосибирска из здания по адресу Ленина, 12 выпала девушка. Информацией об этом с НГС поделилась очевидица Светлана.

— Спускалась вниз по лестничной клетке. Услышала хлопок. Спускалась в пролете, где есть окно. Посмотрела вниз — там девушка лежит и кровь вокруг нее. Всё произошло около 19:20, — рассказала Светлана.

На 12-м этаже здания открытое окно, рядом сумка с вещами

Девушка упала на крышу пристройки. На 12-м этаже здания оказалось открыто окно. Рядом с ним лежит синяя сумка с вещами. Рядом с окном находится радиатор отопления, который сошел с держателя. Предположительно, пострадавшая погибла на месте от полученных травм.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия.

Если вы стали свидетелем происшествия, свяжитесь с редакцией по телефону +7 923 157-00-00 (WhatsApp).

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