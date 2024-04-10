Девушка выпала из окна верхнего этажа бизнес-центра на улице Ленина

Предположительно, девушка погибла на месте от полученных травм Источник: читательница НГС











В центре Новосибирска из здания по адресу Ленина, 12 выпала девушка. Информацией об этом с НГС поделилась очевидица Светлана.



— Спускалась вниз по лестничной клетке. Услышала хлопок. Спускалась в пролете, где есть окно. Посмотрела вниз — там девушка лежит и кровь вокруг нее. Всё произошло около 19:20, — рассказала Светлана.

На 12-м этаже здания открытое окно, рядом сумка с вещами Источник: читательница НГС











Девушка упала на крышу пристройки. На 12-м этаже здания оказалось открыто окно. Рядом с ним лежит синяя сумка с вещами. Рядом с окном находится радиатор отопления, который сошел с держателя. Предположительно, пострадавшая погибла на месте от полученных травм.



На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.



Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия.

