В Новосибирске снесли котельную рядом с элитным ЖК — в прокуратуре заявили, что она незаконна

О том, что на территории ЖК установили котельную, НГС писал в январе Источник: Прокуратура Новосибирской области / Telegram











В Новосибирске демонтировали котельную, которая расположена у ЖК «Тихомиров». Как заявили в пресс-службе прокуратуры региона, инженерное сооружение оказалось незаконным.



В надзорном ведомстве уточнили, специалисты проверили информацию о загрязнении атмосферного воздуха из-за работы временной котельной. На место выезжали сотрудники Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры, министерства природы региона и Госстройнадзора.



— Несмотря на то, что котельная является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, организацией, осуществляющей строительство комплекса, не проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ее руководителем не пройдена подготовка в области охраны окружающей среды, — сообщили в ведомстве.

Демонтаж котельной не повлиял на теплоснабжение домов Источник: прокуратура НСО, телеграм-канал











Также выяснилось, что размещение котельной не предусмотрено проектной документацией на строительство комплекса. В результате ее демонтировали по представлению природоохранной прокуратуры. Снос котельной не повлиял на теплоснабжение домов, уточнили в ведомстве.



НГС обратился в пресс-службе застройщика, чтобы получить комментарий по ситуации.

О том, что на территории ЖК установили котельную, НГС писал в январе. На дым от нее в НГС жаловались жители ближайших домов, при этом в пресс-службе застройщика заявляли, что проблема решена. Позже Ростехнадзор выписал предостережение.

