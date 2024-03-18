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В Новосибирске снесли котельную рядом с элитным ЖК — в прокуратуре заявили, что она незаконна

На дым от котельной жаловались местные жители

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О том, что на территории ЖК установили котельную, НГС писал в январе

В Новосибирске демонтировали котельную, которая расположена у ЖК «Тихомиров». Как заявили в пресс-службе прокуратуры региона, инженерное сооружение оказалось незаконным.

В надзорном ведомстве уточнили, специалисты проверили информацию о загрязнении атмосферного воздуха из-за работы временной котельной. На место выезжали сотрудники Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры, министерства природы региона и Госстройнадзора.

— Несмотря на то, что котельная является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, организацией, осуществляющей строительство комплекса, не проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ее руководителем не пройдена подготовка в области охраны окружающей среды, — сообщили в ведомстве.

Демонтаж котельной не повлиял на теплоснабжение домов

Также выяснилось, что размещение котельной не предусмотрено проектной документацией на строительство комплекса. В результате ее демонтировали по представлению природоохранной прокуратуры. Снос котельной не повлиял на теплоснабжение домов, уточнили в ведомстве.

НГС обратился в пресс-службе застройщика, чтобы получить комментарий по ситуации.

О том, что на территории ЖК установили котельную, НГС писал в январе. На дым от нее в НГС жаловались жители ближайших домов, при этом в пресс-службе застройщика заявляли, что проблема решена. Позже Ростехнадзор выписал предостережение.

В феврале стало известно о том, что котельную у ЖК проверяют сотрудники природоохранной прокуратуры и Министерства природы региона. В последнем сообщали, что на работу инженерного сооружения уже жаловались местные жители.

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Котельная Экология Прокуратура ЖК Тихомиров Новосибирск
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