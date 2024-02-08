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Застройщику выписали предостережение из-за работы котельной у ЖК «Тихомиров»

Ростехнадзор не выдавал разрешение на ее работу

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Разрешения на работу котельной Ростехнадзор не выдавал

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Строительная компания СК «Мета» не получала в Ростехнодзоре разрешения на запуск и эксплуатацию котельной, которая расположена у ЖК «Тихомиров». На дым от нее несколько раз в редакцию НГС жаловались местные жители. Застройщику выписали предостережение. Об этом редакции НГС сообщили в Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

— По результатам анализа установлено, что смонтированная и запущенная в работу котельная — тепловая энергоустановка, которая попадает под действие ПТЭ ТЭУ (правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок). Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных установок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании заявления, которое подает владелец. Строительная компания «Мета» не обращалась в Управление с заявлением о проведении и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию котельной. Указанную котельную Управление не проверяло. Строительной компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области энергетического надзора, — отметили в Ростехнадзоре.

В ведомстве также отметили, что в котельных, которые работают на твердом топливе, системы шлакоудаления должны обеспечивать надежное и бесперебойное удаление золы и шлаков, а также защищать окружающую среду от запыленности и загрязнения. При этом, котельная должна быть оснащена тем оборудованием, в том числе специальными фильтрами очистки, которые указаны в проектной документацией.

По поводу вреда экологии и жителям окружающих домов от дыма котельной в ведомстве посоветовали обратиться в Росприроднадзор и Роспотребнадзор. НГС направил запросы в указанные ведомства.

В пресс-службе компании отказались комментировать происходящее.

— Комментариев пока дать не можем, — сообщили в компании застройщика.

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КотельнаяЖК ТихомировНовосибирскЗастройщикРостехнадзорСК Мета
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