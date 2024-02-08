Застройщику выписали предостережение из-за работы котельной у ЖК «Тихомиров»

Строительная компания СК «Мета» не получала в Ростехнодзоре разрешения на запуск и эксплуатацию котельной, которая расположена у ЖК «Тихомиров». На дым от нее несколько раз в редакцию НГС жаловались местные жители. Застройщику выписали предостережение. Об этом редакции НГС сообщили в Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

