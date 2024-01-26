У дорогих ЖК рядом с «Октябрьской» поставили котельную — клубы дыма полетели в окна

В Новосибирске на территории строящегося жилого комплекса «Тихомиров» по адресу Военная, 51 установили котельную, из трубы которой днем и ночью валил густой, едкий и черный дым. Об этом НГС сообщил местный житель.
— Наверное, в начале декабря они там поставили котельную. Видимо, отапливают таким образом второй строящийся дом. Каждый день из трубы идёт дым. Он летит на соседние дома — на Лескова 15, Лескова 19, ЖК «Оазис», на пешеходные зоны, парковки, — написал новосибирец.
Сообщения поступили 21 и 23 января. На видеозаписях, которые сибиряк прислал в редакцию, видны темные густые клубы дыма, вырывающиеся из трубы.
Корреспондент НГС обратилась компанию СК «Мета», которая является застройщиком жилого комплекса. В пресс-службе отметили, что проблема уже решена.
— Данная ситуация устранена уже несколько дней назад. Высылаем видео, как сегодня выглядит ситуация. В какой именно день удалось устранить проблему, подсказать не можем, — пояснили в компании.
Ранее НГС писал о том, что в домах на Затулинке остыли батареи из-за проблем в Кировской котельной. В СГК сообщили, что случившееся не связано с аварией.