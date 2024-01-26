У дорогих ЖК рядом с «Октябрьской» поставили котельную — клубы дыма полетели в окна

— Наверное, в начале декабря они там поставили котельную. Видимо, отапливают таким образом второй строящийся дом. Каждый день из трубы идёт дым. Он летит на соседние дома — на Лескова 15, Лескова 19, ЖК «Оазис», на пешеходные зоны, парковки, — написал новосибирец.

