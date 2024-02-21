Люди жаловались: прокуратура и Минприроды проверяют котельную у элитного ЖК в Новосибирске

Котельную у элитного ЖК «Тихомиров» в Новосибирске проверяют сотрудники природоохранной прокуратуры и Министерства природы региона. На сильный дым от нее в редакцию НГС ранее жаловались жители ближайших домов. Во время проверки специалисты оценят, соблюдает ли застройщик требования в области охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
— Соблюдение установленных гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений — подтверждение исключения негативного воздействия на окружающую среду. Сейчас специалисты министерства участвуют в проводимой межрайонной природоохранной прокуратурой проверке. По ее результатам специалисты дадут оценку, соблюдает ли застройщик обязательные требования в области охраны атмосферного воздуха при эксплуатации котельной на стройплощадке ЖК «Тихомиров», — отметили в Министерстве.
В Министерстве также отметили, что на работу котельной уже жаловались местные жители. Они беспокоились, что она может загрязнять атмосферный воздух.
Котельную запустили у дорогих ЖК рядом с метро «Октябрьской». Клубы дыма мешали местным жителям. Пресс-служба застройщика — СК «Мета» — сообщала НГС, что котельная больше не дымит, однако жители округи продолжали слать видео с клубами сильного дыма. Позже Ростехнадзор выписал застройщику предостережение.
В Роспотребнадзоре нарушений в работе котельной не нашли. В Росприроднадзоре в ответ на запрос НГС сообщили, что эта котельная — не объект федерального государственного экологического надзора, поэтому ведомство не проводило контрольно-надзорные мероприятия и не оценивало соблюдения требований законодательства.
Ранее НГС писал о том, как в домах на Затулинке остыли батареи из-за проблем с Кировской котельной.