Люди жаловались: прокуратура и Минприроды проверяют котельную у элитного ЖК в Новосибирске

Котельную у элитного ЖК «Тихомиров» в Новосибирске проверяют сотрудники природоохранной прокуратуры и Министерства природы региона. На сильный дым от нее в редакцию НГС ранее жаловались жители ближайших домов. Во время проверки специалисты оценят, соблюдает ли застройщик требования в области охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

