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Роспотребнадзор проверил воздух в районе котельной у элитного ЖК, которая мешала местным жителям

Специалисты не нашли превышений по ПДК

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Котельную продолжают проверять

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В Новосибирске сотрудники Управления Роспотребнадзора проверили воздух в районе котельной, которая работает у элитного ЖК «Тихомиров». Специалисты отметили, что в пробах воздуха не нашли нарушений. Об этом корреспонденту НГС сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

— Обращения по поводу работы этой котельной в Управление поступали. 14 января 2024 года специалисты отобрали пробы воздуха по адресу улица Военная, 51 и улица Лескова, 15. По заключениям экспертов, результаты лабораторных исследований показали — загрязняющие вещества в пробах воздуха не превышают предельно допустимых норм, — отметили в Управлении.

Из-за этого, добавили в ведомстве, котельную не стали проверять.

Котельную запустили у дорогих ЖК рядом с «Октябрьской». Клубы дыма мешали местным жителям. Пресс-служба застройщика — СК «Мета» — сообщала НГС, что котельная больше не дымит, однако жители продолжали слать видео с клубами едкого дыма. Позже Ростехнадзор выписал застройщику предостережение.

Ранее НГС писал о том, как в домах на Затулинке остыли батареи из-за проблем с Кировской котельной.

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КотельнаяЖК ТихомировСК МетаРоспотребнадзорПроверкаВоздухПДК
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