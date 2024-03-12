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Сибиряк отсудил компенсацию за травму во время командировки в Новосибирск — денег он ждал 24 года

Изначально пострадавший требовал 500 тысяч рублей компенсации, но суд снизил сумму

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В злополучную командировку в Новосибирск омич отправился в 1999 году

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Житель Омской области Биер. П. А отсудил компенсацию за полученную травму во время командировки в Новосибирск в 1999 году. Информация об этом появилась на сайте Омского областного суда.

Сибиряк Биер работал водителем-автослесарем в компании АО «Омскметллоптторг» и 3 августа 1999 года вместе с руководителем Бабиковым отправился в Новосибирск в командировку. В пути начальник попросил подчиненного пересесть на пассажирское кресло, а сам сел за руль машины. В пути мужчина не справился с управлением, вылетел за пределы трассы и резко затормозил. Биер получил травмы и утратил трудоспособность на 20%. На место аварии не были вызваны сотрудники ДПС, расследование несчастного случая не проводилось. Сибиряк подал иск к работодателю о компенсации морального вреда на 500 тысяч рублей.

Суд проверил доводы истца и установил, что травма была получена из-за несчастного случая на производстве. В момент аварии пострадавший находится в командировке по заданию работодателя. Последний должен был обеспечить безопасные условия труда, но этого сделано не было.

В итоге Омский областной суд взыскал с АО «Омскметаллоптторг» 350 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Ранее в Новосибирской области рассмотрели в суде дело о нападении с ножом на подростка со стороны 10-летнего мальчика. Мама пострадавшего взыскала 700 тысяч рублей с обидчика её ребенка.

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