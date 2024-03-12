Сибиряк отсудил компенсацию за травму во время командировки в Новосибирск — денег он ждал 24 года

Сибиряк Биер работал водителем-автослесарем в компании АО «Омскметллоптторг» и 3 августа 1999 года вместе с руководителем Бабиковым отправился в Новосибирск в командировку. В пути начальник попросил подчиненного пересесть на пассажирское кресло, а сам сел за руль машины. В пути мужчина не справился с управлением, вылетел за пределы трассы и резко затормозил. Биер получил травмы и утратил трудоспособность на 20%. На место аварии не были вызваны сотрудники ДПС, расследование несчастного случая не проводилось. Сибиряк подал иск к работодателю о компенсации морального вреда на 500 тысяч рублей.

