В метро Москвы встали поезда, в деле «Крокуса» — новые обвиняемые: новости за 1 июня

Из-за сбоя в московском метро пассажиры столпились на платформе Источник: Москва Live / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 июня.

Сбой в метро Москвы

В московском метро на Сокольнической линии произошел масштабный сбой. На протяжении полутора часов там вовсе не ходили составы.

Экстренные службы заявляли, что в одном из вагонов поезда, который следовал от «Воробьевых гор» до «Спортивной», могло произойти задымление. Позднее власти опровергли это.



Пока спасатели добирались до места происшествия, напуганные пассажиры выбивали стекла вагона, пытаясь выбраться из состава. А представители дептранса заверяли: «Произошла небольшая техническая неисправность».



На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что в вагоне разбиты стекла Источник: Новости Москвы / T.me

Пассажиры толпились в вагоне, ища выход из остановившегося поезда. На тот момент никто из них не понимал, что именно произошло.



Одна из тех, кто находился в вагоне метро во время ЧП, рассказала, что перед тем, как поезд остановился, она заметила сноп искр.



— Потом состав встал, погас свет — и сразу повалил дым. Машинист открыл нам двери, и мы побежали по тоннелю. Было очень страшно, — рассказала «МК» пассажирка.

Кадры из вагона поезда, который встал на красной ветке метро во время масштабного сбоя Источник: Новости Москвы / T.me

После того как власти опровергли информацию о возможном задымлении в метро — появилась другая версия: причиной масштабного сбоя стал отвалившийся железный кусок от поезда «Русич». Очевидец ЧП, находившийся в момент инцидента в соседнем вагоне, также упомянул деталь, которая по какой-то причине отвалилась.



— Прямо экстренно такое торможение было. Отвалилась деталь. Сначала сидим, не понимаем, в принципе, что происходит. Пара человек словили паническую атаку. Наверное, через минуту снова подается электричество, люди повскакивали, попытались выбраться, мужики покрепче взяли огнетушители, начали сразу бить окна, — рассказал «Осторожно, новости» очевидец.



В момент масштабного сбоя пассажиры были вынуждены идти по тоннелю Источник: Новости Москвы / T.me

Выбравшиеся из вагона люди были вынуждены идти по тоннелю пешком до следующей станции. Тогда же очевидцы и выложили первое видео со «Спортивной». Впереди колонны шла женщина, которая сняла обувь.



Позднее Юлия Темникова — советник заммэра Москвы по вопросам транспорта на вопрос корреспондента MSK1.RU: «Что произошло внутри, отлетел кусок вагона?» заявила, что никаких повреждений не было.



— Нет, конечно же, таких повреждений не было. Это небольшая техническая неисправность подвижного состава. Совершенно небольшая. Никаких повреждений, о которых вы говорите. Или очагов возгорания, о которых говорили в соцсетях. Ничего подобного нет. Пути чистые, пассажиров вывели своевременно. Скорая помощь никому не понадобилась, — сказала Темникова.



Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Пока власти не говорили о том, проводится ли проверка по факту ЧП или нет. Транспортный аналитик и исследователь метро предположили, что могло стать причиной масштабного сбоя в московском метрополитене. Они также объяснили, по какой причине кусок железа мог лежать в вагоне остановившегося поезда.



— «Русичи» ездят на Сокольнической линии вместе с «Номерными» и «Москвой». Кажется, что элемент вагона «Русич», который был перед номерным, вылетел в тоннель, а следующий поезд за ним наехал на него, — рассказывает MSK1.RU транспортный аналитик Владислав Булгаков.



Дело «Крокуса»

Более 1700 человек были признаны потерпевшими в результате теракта в «Крокусе». Об этом пишет ТАСС. Также из материалов дела известно, что:

более 800 человек были допрошены в качестве свидетелей;

было проведено более 20 обысков;

совершено более 65 осмотров мест происшествия;

было назначено более 650 различных судебных экспертиз: судебно-медицинских, баллистических, молекулярно-генетических, пожарно-технических, инженерно-строительных, дактилоскопических.



Двух сотрудников концертного зала следствие обвинило в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Глава Минздрава Камчатки попал в ДТП

Министр здравоохранения Камчатского края и его коллега попали в аварию во время рабочей поездки. Один человек погиб, пятеро ранены. Сам министр также находится в больнице.

Как сообщает в телеграм-канале краевая Госавтоинспекция, произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля «УАЗ-Патриот». Причиной стал выезд одного из автомобилей на встречку.



— По предварительным данным, глава Минздрава находится в тяжелом состоянии. Александр Гашков получил перелом ребер и перелом костей таза. Водитель служебного автомобиля, в котором находился министр, а также Денис Федотов получили незначительные травмы, — говорится в сообщении. — Всех пострадавших в результате лобового столкновения госпитализировали в Камчатскую краевую больницу.



На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В какой из машин ехали министр с коллегой — не уточняется Источник: ДПС Контроль — Камчатка / T.me











Новые иноагенты

Проекты SOTA* и Republic* внесены в реестр иностранных агентов. В обосновании говорится, что интернет-проект SOTA* распространял «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, государственных органов власти, а также ВС РФ», а также выступал против специальной военной операции.

Проект Republic*, добавили в Минюсте, «участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, взаимодействовал с государственным деятелем недружественной страны, а главный редактор проекта включен в реестр иностранных агентов, проживает за пределами РФ».



Также в реестр включили журналиста и экс-депутата Ржевской городской думы Екатерину Дунцову*, журналиста и политолога Марину Литвинович* и движение «Путь домой»*.



* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.



Новый состав автомобильной аптечки

Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки. Приказ об этом вступит в силу 1 сентября.



Теперь в аптечке нужно иметь не одну, а две пары ножниц. Одни для перевязочного материала, вторые — общего назначения. В состав аптечки включили также спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см, маркер (черного либо синего цвета) или карандаш.