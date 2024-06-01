В Новосибирске реконструируют здание экономического лицея — за это заплатят 565 миллионов рублей

Все работы должны быть завершены до ноября 2025 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции здания муниципального бюджетного учреждения «Экономический лицей» (МБОУ «ЭКЛ»), расположенного по адресу улица Крылова, 44 в Центральном районе. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчиком работ выступает департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Подрядчику необходимо разработать рабочую документацию и провести реконструкцию зданий школы, пристройки, мастерских и бассейна.



Контракт предполагает разработку сметной документации по выносу сетей связей, проведение инженерно-геодезических изысканий, вынос сетей электроснабжения и так далее. На первом этапе непосредственно строительных работ предстоит подготовить территорию, разобрать часть покрытий зданий, вынести мусор, сделать декоративные работы на цокольном этаже, устроить наружный водосток и провести прочие работы.



На втором этапе работ подрядчик приступит к работе с системой водоснабжения, канализации объекта, установку охранной системы, пожарной автоматики и так далее.



Проектная документация должна быть готова к 30 сентября 2024 года. Первый этап строительных работ необходимо завершить до 2 декабря 2024 года, второй этап — до 20 ноября 2025 года.



Максимальная цена контракта составляет 565,5 миллионов рублей. Закупка размещена 29 мая, срок окончания приема заявок — до 6 июня.

