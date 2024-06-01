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Образование В Новосибирске реконструируют здание экономического лицея — за это заплатят 565 миллионов рублей

В Новосибирске реконструируют здание экономического лицея — за это заплатят 565 миллионов рублей

Под реконструкцию попадет здание лицея, пристройка мастерских и бассейн

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Все работы должны быть завершены до ноября 2025 года

В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции здания муниципального бюджетного учреждения «Экономический лицей» (МБОУ «ЭКЛ»), расположенного по адресу улица Крылова, 44 в Центральном районе. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком работ выступает департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Подрядчику необходимо разработать рабочую документацию и провести реконструкцию зданий школы, пристройки, мастерских и бассейна.

Контракт предполагает разработку сметной документации по выносу сетей связей, проведение инженерно-геодезических изысканий, вынос сетей электроснабжения и так далее. На первом этапе непосредственно строительных работ предстоит подготовить территорию, разобрать часть покрытий зданий, вынести мусор, сделать декоративные работы на цокольном этаже, устроить наружный водосток и провести прочие работы.

На втором этапе работ подрядчик приступит к работе с системой водоснабжения, канализации объекта, установку охранной системы, пожарной автоматики и так далее.

Проектная документация должна быть готова к 30 сентября 2024 года. Первый этап строительных работ необходимо завершить до 2 декабря 2024 года, второй этап — до 20 ноября 2025 года.

Максимальная цена контракта составляет 565,5 миллионов рублей. Закупка размещена 29 мая, срок окончания приема заявок — до 6 июня.

Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Клюквенный». За него готовы заплатить почти два миллиарда рублей.

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