Большая спортплощадка и мастерские: в Клюквенном решили построить школу за два миллиарда

Аукцион на поиск подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. В документах указано, что победитель торгов должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную и сметную документацию и провести строительные работы.

Согласно плану, в здании будет четыре этажа, ориентировочная площадь — 20 тысяч квадратных метров. Для учеников обустроят стадион, футбольное поле, круговую беговую дорожку, волейбольную и баскетбольную площадки, учебно-опытный участок с полевыми и овощными культурами, а также цветочно-декоративными растениями. В здании выделят площади для мастерских по обработке металла, дерева, технологии, кабинеты домоводства, изобразительного искусства и черчения, лаборантских по биологии, химии, информатики. Планируемая наполняемость актового зала — 540 мест. Также в школе будет два спортивных зала.

