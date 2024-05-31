Большая спортплощадка и мастерские: в Клюквенном решили построить школу за два миллиарда

В Новосибирске построят школу на 1100 мест в микрорайоне «Клюквенный». Подрядчику за работы готовы заплатить почти 1,95 миллиарда рублей.
Аукцион на поиск подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. В документах указано, что победитель торгов должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную и сметную документацию и провести строительные работы.
Школа рассчитана на 400 учеников 1–4 классов, 500 детей 5–9 классов и 200 — в 10–11 классах. Общее количество классов — 44.
Согласно плану, в здании будет четыре этажа, ориентировочная площадь — 20 тысяч квадратных метров. Для учеников обустроят стадион, футбольное поле, круговую беговую дорожку, волейбольную и баскетбольную площадки, учебно-опытный участок с полевыми и овощными культурами, а также цветочно-декоративными растениями. В здании выделят площади для мастерских по обработке металла, дерева, технологии, кабинеты домоводства, изобразительного искусства и черчения, лаборантских по биологии, химии, информатики. Планируемая наполняемость актового зала — 540 мест. Также в школе будет два спортивных зала.
Заказчик работ — «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Итоги торгов подведут 17 июня. Подрядчик должен закончить работы до 31 мая 2027 года.
О планах на масштабное строительство в микрорайоне Клюквенном стало известно в 2022 году. Сейчас там находятся малоэтажные жилые дома. Высотки на их месте построят крупные компании. НГС писал, что о них известно.
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