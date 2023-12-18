Микрорайон «Клюквенный» на месте новосибирских бараков возведут четыре крупных застройщика

Стали известны первые застройщики микрорайона Клюквенный в Новосибирске: это ГК «Талан» из Ижевска, ГК «Союз» из Барнаула, «Завод сборного железобетона № 6» из Омска и новосибирский застройщик «СЗ ДСК КПД-Газстрой».
Об этом со ссылкой на генерального директора «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашота Рафаеляна сообщает сайт агентства.
— На площади более 200 га предполагается возведение более 1 млн кв. м жилья в виде многоквартирных домов одновременно со строительством детских садов и школ, объектов здравоохранения, спорта, созданием современной инженерно-транспортной инфраструктуры для комфортного проживания более 35 тысяч жителей. Старт проекту был дан в декабре прошлого года, — уточнил Рафаелян.
На своем сайте ижевская ГК «Талан» адресует потребителей к ООО «Талан-Финанс», созданном в апреле 2011года. Гендиректор — Константин Макаров, а учредитель — ООО «Созидание». По итогам 2022 года «Талан-Финанс» отчитался о чистой прибыли в 91 миллион рублей при выручке в 114,9 миллионов.
АО «ЗСЖБ №6», по информации сервиса Контур.Фокус, образовано в Омске в 1998 году, гендиректор — Юрий Гуринов. По итогам 2022 года акционерное общество отчиталось о чистой прибыли в 738 миллионов рублей при выручке в 2,7 миллиарда.
«ГК «Союз» создана в Барнауле в июле 2021 года, генеральный директор и владелец — Владимир Отмашкин. По итогам 2022 года ГК отчиталась об убытке в 5,8 миллионов рублей при выручке в 98,2 миллиона.
ООО «СЗ ДСК КПД-ГАЗСТРОЙ» создано в январе 2012 года в Новосибирске, гендиректор — Александр Кромм. Учредители — Ярослав Галко, которому принадлежит 75% активов, остальной червертью владеют Евгений Покровский и его сын Кирилл — депутат совета депутатов Новосибирска. По итогам 2022 года «Газстрой» отчитался о чистой прибыли в 353 миллиона рублей при выручке 912 миллионов.
— Сейчас проект находится на согласовании. Здания будут возводиться согласно проекту по программе комплексного развития территории, — сообщили НГС в «КПД-Газстрой».
По словам Рафаеляна, вышеназванные четыре застройщика в ближайшие пять лет возведут 2 более 312 тысяч квадратов жилья для десяти тысяч человек. Всего же в микрорайоне предполагается строительство одного миллиона квадратов жилья, трех школ, пяти детских садов, поликлиники с подстанцией скорой помощи, крупные спортивные и торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны.
Глава «АРЖС НСО» заявил, что сейчас в Клюквенном завершается проектирование внутренних дорог и инженерных сетей, заключен договор на строительство ливневки, первых этапов водопровода и хозяйственно-бытовой канализации. Кстати, на ливневку выделили миллиард рублей.
Клюквенный микрорайон находится в Калининском районе, недалеко от Пашино. Сейчас там стоят малоэтажные дома. НГС показывал, как выглядит Клюквенный, в репортаже.