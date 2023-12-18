Микрорайон «Клюквенный» на месте новосибирских бараков возведут четыре крупных застройщика

На своем сайте ижевская ГК «Талан» адресует потребителей к ООО «Талан-Финанс», созданном в апреле 2011года. Гендиректор — Константин Макаров, а учредитель — ООО «Созидание». По итогам 2022 года «Талан-Финанс» отчитался о чистой прибыли в 91 миллион рублей при выручке в 114,9 миллионов.

АО «ЗСЖБ №6», по информации сервиса Контур.Фокус, образовано в Омске в 1998 году, гендиректор — Юрий Гуринов. По итогам 2022 года акционерное общество отчиталось о чистой прибыли в 738 миллионов рублей при выручке в 2,7 миллиарда.