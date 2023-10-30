В новом микрорайоне «Клюквенный» построят ливневку — работы оценили почти в миллиард

Для нового микрорайона Клюквенный в Новосибирске спроектируют и построят ливневую канализацию. Работы оценили в почти 947,9 миллиона рублей.
Информацию о поиске подрядчика, который выполнит работы, опубликовали на сайте госзакупок 30 октября. Заказчиком выступает «Агентство жилищного строительства Новосибирской области». Указано, что средства на проект выделят из регионального бюджета.
Подрядчик должен провести инженерные изыскания, разработать проект и направить его на экспертизу. После получения результатов — построить ливневые коллекторы и очистные сооружения.
— Очистные сооружения должны предусматривать очистку поверхностного стока со всей площади водосборного бассейна территории микрорайона Клюквенный, — говорится в документах.
Итоги конкурса подведут 16 ноября. Работы должны закончить до 10 декабря 2024 года.
Клюквенный микрорайон находится в Калининском районе, недалеко от Пашино. Сейчас там стоят малоэтажные дома, но после масштабной застройки, согласно планам властей, там смогут поселиться 35 000 человек. НГС показывал, как выглядит Клюквенный, в репортаже.
Летом власти объявляли конкурс на право застройки Клюквенного. На аукцион выставили девять участков. Для микрорайона также собираются построить три школы.