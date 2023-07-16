Три школы планируют построить в микрорайоне Клюквенном — они рассчитаны на 4100 мест

В Калининском районе Новосибирска в микрорайоне Клюквенном планируют построить три школы. Они рассчитаны на 4100 мест. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.
Первую школу на 1100 мест планируют построить до 2026 года. Две других, каждая из которых рассчитана на 1500 мест, до 2028 и 2032 годов.
— Согласно проекту планировки Клюквенного строительство вышеуказанных школ предусмотрено в целях осуществления жилищного строительства и обеспечения жителей в Калининском районе объектами социальной инфраструктуры и местами в общеобразовательных учреждениях, — пояснили в мэрии.
О планах по застройке микрорайона Клюквенного стал известно в июне 2022 года. Он находится в северной части города, недалеко от Пашино, добраться туда можно с улицы Тайгинской. Сейчас в микрорайоне есть 12 малоэтажных домов, в которых живут 250 человек. В 1930-е годы рядом построили одну из крупнейших в стране радиостанций, но несколько лет назад ее снесли. У местных жителей нет горячей воды, медпункта и магазина, при этом в будущем здесь хотят построить дома на
В апреле 2023-го региональное Агентство развития жилищного строительства (АРЖС) подвело итоги конкурса по выбору субарендаторов территории поселка Клюквенного. Участок площадью
«СЗ ДСК КПД-Газстрой» основан в 2012 году, сегодня входит в число крупнейших застройщиков Новосибирска: в числе его проектов микрорайон Чистая Слобода, жилые комплексы Околица и Тайгинский парк. На 75% компания принадлежит московскому предпринимателю Ярославу Голко, доли в 20 и 5% держат новосибирцы Евгений и Кирилл Покровские (один является депутатом заксобрания, другой — горсовета). По данным на конец 2021 года, компания заработала 766,8 миллиона рублей, чистая прибыль составила 353,1 миллиона.
Участок по соседству в
АО «ЗСЖБ
Всего за субаренду Клюквенного региональные власти рассчитывают получить больше 3 миллиардов рублей. Все участки по концепции обеспечат инженерной и социальной инфраструктурой за счет бюджета. О том, как выглядит обжитая часть поселка, НГС рассказывал осенью.