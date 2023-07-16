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Срочно3 школы на 4100 мест построят в Клюквенном
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Три школы планируют построить в микрорайоне Клюквенном — они рассчитаны на 4100 мест

Учебные заведения могут возвести до 2032 года

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Первую школу планируют сдать до 2026 года

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В Калининском районе Новосибирска в микрорайоне Клюквенном планируют построить три школы. Они рассчитаны на 4100 мест. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

Первую школу на 1100 мест планируют построить до 2026 года. Две других, каждая из которых рассчитана на 1500 мест, до 2028 и 2032 годов.

— Согласно проекту планировки Клюквенного строительство вышеуказанных школ предусмотрено в целях осуществления жилищного строительства и обеспечения жителей в Калининском районе объектами социальной инфраструктуры и местами в общеобразовательных учреждениях, — пояснили в мэрии.

На этом участке до 2026 года планируют построить школу на 1100 мест

На этом участке до 2026 года планируют построить школу на 1100 мест

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О планах по застройке микрорайона Клюквенного стал известно в июне 2022 года. Он находится в северной части города, недалеко от Пашино, добраться туда можно с улицы Тайгинской. Сейчас в микрорайоне есть 12 малоэтажных домов, в которых живут 250 человек. В 1930-е годы рядом построили одну из крупнейших в стране радиостанций, но несколько лет назад ее снесли. У местных жителей нет горячей воды, медпункта и магазина, при этом в будущем здесь хотят построить дома на 35 000 человек.

На этом участке до 2028 года планируют построить школу на 1500 мест

На этом участке до 2028 года планируют построить школу на 1500 мест

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В апреле 2023-го региональное Агентство развития жилищного строительства (АРЖС) подвело итоги конкурса по выбору субарендаторов территории поселка Клюквенного. Участок площадью 4,17 га в субаренду получил «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (компания также ведет строительство и владеет обширным земельным фондом недалеко от Клюквенного).

«СЗ ДСК КПД-Газстрой» основан в 2012 году, сегодня входит в число крупнейших застройщиков Новосибирска: в числе его проектов микрорайон Чистая Слобода, жилые комплексы Околица и Тайгинский парк. На 75% компания принадлежит московскому предпринимателю Ярославу Голко, доли в 20 и 5% держат новосибирцы Евгений и Кирилл Покровские (один является депутатом заксобрания, другой — горсовета). По данным на конец 2021 года, компания заработала 766,8 миллиона рублей, чистая прибыль составила 353,1 миллиона.

На этом участке до 2032 года планируют построить школу на 1500 мест

На этом участке до 2032 года планируют построить школу на 1500 мест

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Участок по соседству в 5,09 га — омский «Завод сборного железобетона № 6» (застройщик вышел на новосибирский рынок в 2021 году).

АО «ЗСЖБ № 6» основано в 1998 году в Омске и сегодня является его крупнейшим застройщиком. Акционеры завода не раскрываются, руководит компанией Юрий Гуринов. У завода 20 дочерних компаний, одна из них — «ЗСЖБ № 6-Новосибирск», зарегистрированная весной 2021 года. Новосибирская «дочка» по итогам 2021 года сработала в убыток на 4 тысячи рублей, головное предприятие за тот же год заработало 3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 203,5 миллиона.

Всего за субаренду Клюквенного региональные власти рассчитывают получить больше 3 миллиардов рублей. Все участки по концепции обеспечат инженерной и социальной инфраструктурой за счет бюджета. О том, как выглядит обжитая часть поселка, НГС рассказывал осенью.

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