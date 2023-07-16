Три школы планируют построить в микрорайоне Клюквенном — они рассчитаны на 4100 мест

В Калининском районе Новосибирска в микрорайоне Клюквенном планируют построить три школы. Они рассчитаны на 4100 мест. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.



Первую школу на 1100 мест планируют построить до 2026 года. Две других, каждая из которых рассчитана на 1500 мест, до 2028 и 2032 годов.

