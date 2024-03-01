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В Новосибирской области 10-летний ребенок ударил ножом подростка за замечание — мама пострадавшего взыскала 700 тысяч

Пострадавший сказал школьнику, чтобы тот не лазил по крыше трансформаторной будки

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Родители нападавшего на судебное заседание не пришли

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Бердский городской суд Новосибирской области взыскал 700 тысяч рублей с родителей 10-летнего мальчика, который ударил 12-летнего подростка ножом в живот. Об этом сообщается на странице судов общей юрисдикции НСО во «ВКонтакте».

Изначально мать пострадавшего потребовала взыскать компенсацию в 1 миллион рублей.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Конфликт начался с того, что старший школьник сделал младшему замечание, как опасно находиться на крыше трансформаторной будки. В ответ получил удар ножом.

Супруги, отвечающие за нападавшего ребенка, не пришли на судебное заседание. Решение о том, чтобы взыскать с них деньги, суд принял заочно. Пока оно не вступило в законную силу.

Конфликты между школьниками не редкостью. Так, за изрезанного в Плотниково подростка будут судить его сверстников.

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