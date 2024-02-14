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Жестокое нападениев Плотниково: за изрезанного подростка будут судит его сверстников

По версии следствия, после избиения парни могли похитить у пострадавшего телефон

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Инцидент произошел летом

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В Новосибирской области двух подростков будут судить за покушение на убийство сверстника. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Подростки обвиняются по части 3 статьи 30, подпунктам «д» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство), пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

— Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд, — подчеркивают в ведомстве.

Ранее НГС писал, что инцидент произошел в ночь на 29 июня 2023 года в селе Плотниково, в 40 километрах от Новосибирска: двое подростков заманили третьего в безлюдное место и напали на него. Школьники использовали газовый баллончик и нож, парень чудом остался жив. Ему оказали медицинскую помощь.

По версии следствия, после избиения обвиняемые похитили у подростка телефон и скрылись.

Корреспонденты поговорили с отчимом пострадавшего, а также побывали в селе и узнали, что о страшном происшествии думают местные жители. Подробнее прочитать об этом можно по ссылке.

Недавно в новосибирской школе избили мальчика и бросили в раздевалке — в учебном заведении отрицали это.

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