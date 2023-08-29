Беспредел в Плотникове: школьник, до полусмерти избитый ровесниками, мог унижать и вымогать деньги — видео и новые детали

«Щёки проткнуты, руки сломаны»

На 15-летнего Гену Т. (здесь и далее имена совершеннолетних изменены) напали в ночь на 29 июня. Били жестоко. По версии следствия, парню чудом удалось выжить: его привезли в больницу с многочисленными травмами — двое нападавших орудовали газовым баллончиком и ножом.



— Резали его… Ото лба до носа, весь затылок, шея… Обе щеки проткнуты, обе руки сломаны, в гипсе… — рассказывал корреспонденту НГС отчим пострадавшего.

