Беспредел в Плотникове: школьник, до полусмерти избитый ровесниками, мог унижать и вымогать деньги — видео и новые детали

В деле о покушении на жизнь 15-летнего подростка, которого жестоко избили ровесники в селе Плотниково, появились новые подробности. Местные жители уверяют, что причина нападения кроется в поведении самого потерпевшего: он якобы унижал более мелкого по комплекции сверстника, вымогал у него деньги, пока тот не решился отомстить. Как говорит его адвокат, «доведенного до отчаяния» юношу теперь обвиняют в покушении на убийство. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, какие отношения были между подростками и почему это была дружба поневоле.
«Щёки проткнуты, руки сломаны»
На 15-летнего
— Резали его… Ото лба до носа, весь затылок, шея… Обе щеки проткнуты, обе руки сломаны, в гипсе… — рассказывал корреспонденту НГС отчим пострадавшего.
Подозреваемых задержали практически сразу. Силовики обвинили их в покушении на убийство (
Примечательно, что потерпевший на первых порах скрывал имена обидчиков, хотя прекрасно знал, кто на него напал. Медикам он сначала заявил, что его избили трое неизвестных и швырнули в кусты. Парень сумел подняться и выйти на ближайшую улицу, где его заметили жители.
Следователи рассказали, что на Гену напали сверстники: они били ножом в жизненно важные органы, но подросток выжил благодаря неравнодушным сельчанам и врачам скорой помощи. Почему на него напали? Было три версии.
Версия первая — ревность
С Геной расправились из-за девушки. Якобы к подростку ушла возлюбленная одного из нападавших, и он, не справляясь с ревностью, организовал покушение: вызвонил соперника и вызвал его на разговор в полночь под автомобильным мостом. При этом известно, что любовный треугольник разрешился около года назад. Почему агрессор долго собирался с силами, чтобы напасть на Гену, — вопрос.
Версия вторая — самооборона
Избиение подростка — ответная реакция на его агрессию. Жители Плотниково допускали, что подростки, которых обвинили в покушении на убийство, оборонялись. Зная якобы крутой нрав Гены, они специально взяли с собой оружие. Словесная перепалка переросла в потасовку, которая вылилась в тяжелые травмы с одной стороны и заключение в тюремной камере — с другой.
Версия третья — долг
Наконец, в третьей версии фигурируют деньги. Гена мог дать в долг одному из нападавших 15 тысяч рублей, и, чтобы не отдавать, должник решил его устранить. При этом один из собеседников НГС, рассуждавших на тему этой версии, сильно сомневался, что Гена, подрабатывавший грузчиком, мог кому-нибудь занять настолько крупную сумму.
«Слабых надо топить»
Жители села Плотниково, хорошо знающие ситуацию, на условиях анонимности поделились с корреспондентом НГС своими мыслями о причинах произошедшего. Исходя из их слов, потрет потерпевшего дополняется важными деталями.
— Гена учится в одном классе с Савой, с тем, кого сейчас обвиняют в нападении. Гена постоянно издевался над ним: обзывал, пинал, не давал спокойно жить. Сава терпел и практически никак не отвечал, иногда огрызался. Из-за этого его все называли терпилой, — рассказал собеседник.
Сава тянулся к большой компании подростков, в которой регулярно появлялся и Гена. На людях их отношения могли сойти за дружеские, но вместе с тем Гена, по словам собеседника НГС, просил знакомых рассказывать ему о «косяках» Савы. Чтобы потом его наказать.
— Однажды один из знакомых рассказал, что Сава не позвал его на день рождения к своим родственникам. Гена посчитал, что это «косяк». Они собрались, поставили Саву на колени и заставили извиняться. Сняли всё это на видео, — отметил источник.
Другой собеседник НГС из числа знакомых с ситуацией заявил, что Гена — двуличный человек. Он мог называть Саву «братан», но за глаза говорил, что он «слабый», а «слабых надо топить».
В распоряжении редакции появились скриншоты переписки между Геной и Савой. В ней речь идет о деньгах, которые Сава якобы должен отдать. Гена не стесняется в выражениях: грозит поставить «друга» на счетчик, вынуждает занимать деньги у родителей, обещает убить.
— Мы уверены, что Сава организовал нападение на Гену, потому что его довели. Мы слышали версию о том, что он напал якобы из-за того, что не хотел отдавать долг. Мы в это не верим. Они вместе работали грузчиками, у Савы были свои деньги, не было необходимости занимать. Да и в то, что Гена вообще может дать ему деньги в долг, тоже слабо верится. Скорее здесь вымогательство какое-то, — подчеркнул собеседник.
Рассказ о непростых отношениях Гены и Савы подтверждает мать последнего. Она заявила корреспонденту НГС, что ее сын на протяжении полугода регулярно подвергался «унижениям, физическому и психическому насилию со стороны потерпевшего».
При этом, по словам женщины, ее ребенок признаёт вину и готов понести наказание, но хочет, чтобы его судили «по справедливости».
Поспешили из-за Бастрыкина?
Адвокаты обвиняемых отмечают, что следователи выяснять истинные причины, приведшие к поножовщине, не торопятся. Более того — они «допускают нарушение права обвиняемых на защиту»: силовики «закрывают глаза» на обстоятельства, которые им «невыгодны, неудобны и требуют кропотливой проверки следственным путем».
— Однобокость, необъективность и медлительность следствия с одной стороны и поспешность в выводах о квалификации содеянного без достаточных к этому доказательств и оснований — с другой привели к призывам пользователей сети Интернет к самосуду над несовершеннолетними обвиняемыми и их родителями, росту агрессии в отношении тех, чья вина еще не доказана следствием и не установлена судом, — заявил адвокат Денис Бовкун.
Защита полагает, что следователи поспешили обвинить их клиентов в покушении на убийство и продолжают настаивать на их виновности по тяжкой статье, поскольку резонансное дело взял на контроль лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Объективного расследования адвокаты, по их словам, добиваются через руководство регионального управления и прокуратуру, но пока их попытки ни к чему не привели. На жалобы, уверяют, приходят «формальные отписки».
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