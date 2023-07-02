Двое 15-летних подростков пытались убить сверстника — они его жестоко избили и порезали

Двух
Инцидент произошел 29 июня, и причиной конфликта могла стать ревность — девушка одного из нападавших начала встречаться с потерпевшим, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на местных жителей. Мальчику, по их данным, пробили череп, сломали руки, изрезали лицо. Спасли его люди, которые шли с электрички.
Состояние пострадавшего сейчас оценивается как тяжелое.
В СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что несовершеннолетние обвиняемые арестованы.
— По данному факту территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Ранее