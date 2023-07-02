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СрочноДвое 15-летних пытались убить сверстника
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Двое 15-летних подростков пытались убить сверстника — они его жестоко избили и порезали

Обвиняемых арестовали

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Состояние пострадавшего сейчас оценивается как тяжелое

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Двух 15-летних подростков, которые, по данным следствия, пытались убить сверстника в селе Плотникове, арестовали, сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошел 29 июня, и причиной конфликта могла стать ревность — девушка одного из нападавших начала встречаться с потерпевшим, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на местных жителей. Мальчику, по их данным, пробили череп, сломали руки, изрезали лицо. Спасли его люди, которые шли с электрички.

Состояние пострадавшего сейчас оценивается как тяжелое.

В СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что несовершеннолетние обвиняемые арестованы.

— По данному факту территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. 15-летний потерпевший госпитализирован в больнице. Несовершеннолетние обвиняемые задержаны, избраны меры пресечения — изоляция от общества. Расследование уголовного дела продолжается, — ответили в ведомстве.

Ранее 16-летний подросток попался на уличном разбое в Новосибирске — вместе с напарником он напал с ножом на прохожего.

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