16-летний подросток попался на уличном разбое: вместе с напарником он напал с ножом на прохожего

В Новосибирске два парня напали на прохожего с ножом. Подозреваемых задержали сотрудники полиции.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, ночью
— Сотрудники отдела полиции установили личности подозреваемых. Старший из них уже был судим за грабеж. Похищенное изъято, — отметили в пресс-службе.
Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Уголовные дела направлены для расследования в следственные органы.
Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям в Новосибирске.
В конце мая в парке «Бугринская роща» неизвестный ранил ножом двух человек.