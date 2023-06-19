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16-летний подросток попался на уличном разбое: вместе с напарником он напал с ножом на прохожего

Полиция проверяет, причастны ли задержанные к подобным преступлениям

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Нападавшие отобрали у прохожего телефон

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В Новосибирске два парня напали на прохожего с ножом. Подозреваемых задержали сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, ночью 14 июня на улице Никитина парни 16 и 20 лет отобрали у 45-летнего прохожего телефон. По версии ведомства, молодые люди использовали предмет, похожий на нож.

— Сотрудники отдела полиции установили личности подозреваемых. Старший из них уже был судим за грабеж. Похищенное изъято, — отметили в пресс-службе.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Уголовные дела направлены для расследования в следственные органы.

Сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям в Новосибирске.

В конце мая в парке «Бугринская роща» неизвестный ранил ножом двух человек.

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