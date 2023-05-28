Резня в Бугринской роще: сибиряк ножом ранил двух человек — очевидцы уверяют, что полиция отпустила его домой

27 мая в парке «Бугринская роща» неизвестный мужчина ножом ранил двух человек. Об этом в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец событий, пожелавший сохранить анонимность.
По словам автора, в одной из беседок между отдыхающими возникла потасовка. Один из мужчин, уверяет очевидец, «порезал двух человек, в том числе по горлу». На место происшествия приехали полицейские.
— Сотрудники ППС, они сначала забрали виновника. Далее, буквально через
На вопрос, почему отпустили потенциально опасного человека, полицейские якобы ответили, что мужчина отправился домой, добавил очевидец.
— Куда виновник пошел дальше и случится ли по пути домой что-то еще — остается загадкой, — отметил автор.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что уточняют информацию по инциденту.
В марте в Новосибирске приговорили рецидивиста, который напал на работника шиномонтажки. Он нанес потерпевшему 11 ударов ножом, а затем месяц гулял на свободе: полицейские отпустили его на время расследования.