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Резня в Бугринской роще: сибиряк ножом ранил двух человек — очевидцы уверяют, что полиция отпустила его домой

Окровавленный мужчина с ножом ушел в неизвестном направлении

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Отдых в беседке в парке «Бугринская роща» закончился поножовщиной

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27 мая в парке «Бугринская роща» неизвестный мужчина ножом ранил двух человек. Об этом в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил очевидец событий, пожелавший сохранить анонимность.

По словам автора, в одной из беседок между отдыхающими возникла потасовка. Один из мужчин, уверяет очевидец, «порезал двух человек, в том числе по горлу». На место происшествия приехали полицейские.

— Сотрудники ППС, они сначала забрали виновника. Далее, буквально через 10 минут, виновник вернулся обратно в парк, оделся и, закурив сигарету, отправился в неизвестном направлении, — уверяет автор.

На вопрос, почему отпустили потенциально опасного человека, полицейские якобы ответили, что мужчина отправился домой, добавил очевидец.

— Куда виновник пошел дальше и случится ли по пути домой что-то еще — остается загадкой, — отметил автор.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что уточняют информацию по инциденту.

В марте в Новосибирске приговорили рецидивиста, который напал на работника шиномонтажки. Он нанес потерпевшему 11 ударов ножом, а затем месяц гулял на свободе: полицейские отпустили его на время расследования.

Обновлено: В полиции сообщили, что конфликт произошёл в одном из парков Кировского района. На место выехала следственная-оперативная группа. Конфликт был пресечен. Участники инцидента доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Виновник установлен. Потерпевший с телесными повреждениями направлен в лечебное учреждение. Мужчине выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование.

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