12 ножевых ранений на шиномонтажке: рецидивист получил срок за нападение на рабочего

В Ленинском суде огласили приговор по делу
Инцидент произошел
В результате шиномонтажник получил 12 ножевых ранений, но смог вытолкнуть агрессора из помещения. Впоследствии Алексей самостоятельно добрался до приемного покоя больницы, где потерял сознание.
Полицейские задержали подозреваемого вечером того же дня и возбудили дело о нанесении легких травм с применением оружия. Правоохранители ссылались на то, то потерпевший отказался от госпитализации. Алексей в беседе с журналистом НГС уверял, что через несколько дней видел обидчика, свободно разгуливающего по улице.
После публикации на НГС дело было передано сотрудникам Следственного комитета.
— Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили корреспонденту НГС в Ленинском суде.
Приговор в законную силу не вступил.
Здота не единственный, кто берет с собой нож, отправляясь за услугой. В декабре прошлого года новосибирец напал на продавца магазина. Ему показалось, что его некачественно обслужили.