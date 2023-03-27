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12 ножевых ранений на шиномонтажке: рецидивист получил срок за нападение на рабочего

Подсудимого отправили в колонию строго режима

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В суде нападавший старался скрыть лицо от фотокамер

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В Ленинском суде огласили приговор по делу 42-летнего рецидивиста Андрея Здоты. Летом 2022 года он изрезал ножом рабочего шиномонтажки, который отказался разменять ему крупную купюру.

Инцидент произошел 30 июля в мастерской на улице Танкистов. По словам потерпевшего Алексея К., Здота был сильно пьян и вел себя неадекватно. Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения.

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Рабочий, превозмогая страшную боль, смог сам себя защитить

Видео: читатель НГС

В результате шиномонтажник получил 12 ножевых ранений, но смог вытолкнуть агрессора из помещения. Впоследствии Алексей самостоятельно добрался до приемного покоя больницы, где потерял сознание.

Полицейские задержали подозреваемого вечером того же дня и возбудили дело о нанесении легких травм с применением оружия. Правоохранители ссылались на то, то потерпевший отказался от госпитализации. Алексей в беседе с журналистом НГС уверял, что через несколько дней видел обидчика, свободно разгуливающего по улице.

После публикации на НГС дело было передано сотрудникам Следственного комитета. 31 августа Здоту, который ранее был судим за разбои, грабежи и кражи, арестовали и поместили в следственный изолятор. Позже ему предъявили обвинение в покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ)

— Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили корреспонденту НГС в Ленинском суде.

Приговор в законную силу не вступил.

Здота не единственный, кто берет с собой нож, отправляясь за услугой. В декабре прошлого года новосибирец напал на продавца магазина. Ему показалось, что его некачественно обслужили.

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