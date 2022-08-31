Дело о 12 ударах ножом: суд арестовал подозреваемого по делу о резне на шиномонтажке в Новосибирске
Меру пресечения фигуранту не избирали месяц после происшествия
31 августа Ленинский районный суд арестовал
Судья Ксения Литвинова, рассмотрев ходатайство следователей Ленинского следственного отдела, постановила арестовать Андрея Здоту. Ближайшие два месяца мужчина проведет в камере следственного изолятора, сообщили в суде.
Инцидент произошел 30 июля на улице Танкистов в шиномонтажной мастерской.
Подозреваемого задержали вечером того же дня. Им оказался
После публикации на НГС об инциденте представители Следственного комитета заявили, что по их инициативе дело было передано следователям регионального управления, поскольку в действиях нападавшего есть признаки покушения на убийство.
Всё это время журналисты НГС пытались выяснить, изолировали ли подозреваемого от общества как потенциально опасного человека, но в Следственном комитете конкретного ответа не дали и сослались на «тайну следствия».
Наконец 31 августа следователи вышли с ходатайством в суд об избрании меры пресечения для рецидивиста в виде заключения под стражу. Суд требования правоохранителей удовлетворил.
Ранее журналисты НГС рассказали, почему в Новосибирске арестовали известного девелопера и ученого.