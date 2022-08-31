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Дело о 12 ударах ножом: суд арестовал подозреваемого по делу о резне на шиномонтажке в Новосибирске

Меру пресечения фигуранту не избирали месяц после происшествия

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Ближайшие 2 месяца подозреваемый проведет за решеткой

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31 августа Ленинский районный суд арестовал 42-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в нападении с ножом на работника шиномонтажной мастерской. Месяц понадобился правоохранителям, чтобы решить вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Судья Ксения Литвинова, рассмотрев ходатайство следователей Ленинского следственного отдела, постановила арестовать Андрея Здоту. Ближайшие два месяца мужчина проведет в камере следственного изолятора, сообщили в суде.

Инцидент произошел 30 июля на улице Танкистов в шиномонтажной мастерской. 31-летний Алексей К. отказал ранее незнакомому мужчине в размене крупной купюры. Тот ушел, но через 10 минут вернулся и с ножом напал на рабочего. В результате Алексей получил 12 колото-резаных ранений, тем не менее он смог самостоятельно добраться до больницы, где потерял сознание. Произошедшее зафиксировали камеры наблюдения.

Подозреваемого задержали вечером того же дня. Им оказался 42-летний Андрей Здота, ранее судимый за кражу, грабеж и разбой. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о нанесении легких травм с применением оружия. Спустя несколько дней, уверяет потерпевший, он увидел обидчика, спокойно разгуливающего по улице. Опасаясь повторного нападения Алексей был вынужден сменить место работы и район проживания.

После публикации на НГС об инциденте представители Следственного комитета заявили, что по их инициативе дело было передано следователям регионального управления, поскольку в действиях нападавшего есть признаки покушения на убийство.

Всё это время журналисты НГС пытались выяснить, изолировали ли подозреваемого от общества как потенциально опасного человека, но в Следственном комитете конкретного ответа не дали и сослались на «тайну следствия».

Наконец 31 августа следователи вышли с ходатайством в суд об избрании меры пресечения для рецидивиста в виде заключения под стражу. Суд требования правоохранителей удовлетворил.

Ранее журналисты НГС рассказали, почему в Новосибирске арестовали известного девелопера и ученого.

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