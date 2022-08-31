Дело о 12 ударах ножом: суд арестовал подозреваемого по делу о резне на шиномонтажке в Новосибирске

31 августа Ленинский районный суд арестовал 42-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в нападении с ножом на работника шиномонтажной мастерской. Месяц понадобился правоохранителям, чтобы решить вопрос о заключении подозреваемого под стражу.



Судья Ксения Литвинова, рассмотрев ходатайство следователей Ленинского следственного отдела, постановила арестовать Андрея Здоту. Ближайшие два месяца мужчина проведет в камере следственного изолятора, сообщили в суде.