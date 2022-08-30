В деле о резне на шиномонтажке появилась тайна следствия. Арестовали ли фигуранта из-за 12 ударов ножом?

В Новосибирске следователи назвали тайной следствия информацию о мере пресечения для Андрея Здоты — фигуранта по делу о резне в шиномонтажке. Его жертва — рабочий Алексей К., уверен, что после задержания полицейские отпустили рецидивиста. Представители правоохранительных органов уходят от ответа на вопрос НГС о его аресте.

Инцидент произошел 30 июля в шиномонтажной мастерской на улице Танкистов. 42-летний ранее судимый новосибирец Андрей Здота напал с ножом на 31-летнего работника шиномонтажа Алексея К. Сам пострадавший рассказывал, что это произошло после отказа разменять крупную купюру. В результате Алексей получил 12 ударов ножом, но смог вытолкнуть оппонента из помещения. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в больницу неподалеку, где в приемном покое потерял сознание.