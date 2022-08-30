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В деле о резне на шиномонтажке появилась тайна следствия. Арестовали ли фигуранта из-за 12 ударов ножом?

Пострадавший уверяет, что видел своего обидчика, свободно разгуливающим по улице

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Напавший на шиномонтажника с ножом рецидивист может сегодня находиться на свободе

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В Новосибирске следователи назвали тайной следствия информацию о мере пресечения для Андрея Здоты — фигуранта по делу о резне в шиномонтажке. Его жертва — рабочий Алексей К., уверен, что после задержания полицейские отпустили рецидивиста. Представители правоохранительных органов уходят от ответа на вопрос НГС о его аресте.

Инцидент произошел 30 июля в шиномонтажной мастерской на улице Танкистов. 42-летний ранее судимый новосибирец Андрей Здота напал с ножом на 31-летнего работника шиномонтажа Алексея К. Сам пострадавший рассказывал, что это произошло после отказа разменять крупную купюру. В результате Алексей получил 12 ударов ножом, но смог вытолкнуть оппонента из помещения. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в больницу неподалеку, где в приемном покое потерял сознание.

Полицейские задержали подозреваемого вечером того же дня. Оказалось, что Здота ранее был судим за грабежи, разбои и кражи, а в момент нападения был пьян. Полицейские возбудили уголовное дело о нанесении легких травм с применением оружия (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Алексей уверяет, что после задержания его обидчика отпустили.

— Через два дня я его увидел рядом с местом преступления, он спокойно проходил мимо шиномонтажа. Я был в шоке, испугался и спрятался. Потом в полиции я задал вопрос и услышал ответ: «А его никто и не арестовывал!» — поделился в беседе с журналистом НГС потерпевший.

Алексей добавил, что после увиденного решил сменить место работы и район проживания: мужчина беспокоится за безопасность своей семьи.

23 августа представители Следственного комитета сообщили, что уголовное дело было передано следователям регионального управления СК РФ, поскольку в действиях нападавшего есть признаки покушения на убийство.

Журналисты НГС поинтересовались в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, настаивали ли полицейские на заключении задержанного под стражу. Ответа на конкретно поставленный вопрос редакция не получила, зато в официальном документе подчеркивается, что «потерпевший после получения травм от госпитализации отказался».

В полиции НГС посоветовали обратиться в Следственный комитет

В полиции НГС посоветовали обратиться в Следственный комитет

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В следственном управлении СК РФ, сотрудники которого сейчас занимаются расследованием, информацию о местонахождении нападавшего отнесли к «тайне следствия», отметив, что в настоящее время «предварительное следствие не окончено»: то есть дело о нанесении легких травм на момент получения ответа (25 августа) еще не было переквалифицировано по более тяжкой статье.

В Следственном комитете сослались на «тайну следствия», отказавшись отвечать на вопрос об избрании меры пресечения

В Следственном комитете сослались на «тайну следствия», отказавшись отвечать на вопрос об избрании меры пресечения

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Адвокат Павел Яровой, комментируя ситуацию, предположил, что следователи в настоящее время могут ждать результатов судебно-медицинской экспертизы. При этом юрист добавил, что, как только дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье (например, покушение на убийство), фигуранта быстро арестуют.

— «Нанесение легких травм» считается «неарестной» статьей: то есть за решетку подозреваемых заключают только в исключительных случаях. На мой взгляд, в действиях нападавшего есть признаки хулиганства с применением оружия — эта статья позволяет «закрыть» потенциально опасного для общества подозреваемого, не дожидаясь результатов экспертизы, — пояснил Яровой.

Потерпевший Алексей К. добавил, что после нападения его левая рука потеряла чувствительность и теперь плохо двигается. При этом, по его словам, на встрече со следователем Следственного комитета речи о судмедэкспертизе не было.

В марте новосибирца, который ранил ножом полицейского, отправили в СИЗО через два дня после инцидента. Правоохранитель получил один удар в районе левого предплечья.

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