В деле о резне на шиномонтажке появилась тайна следствия. Арестовали ли фигуранта из-за 12 ударов ножом?
Пострадавший уверяет, что видел своего обидчика, свободно разгуливающим по улице
В Новосибирске следователи назвали тайной следствия информацию о мере пресечения для Андрея Здоты — фигуранта по делу о резне в шиномонтажке. Его жертва — рабочий Алексей К., уверен, что после задержания полицейские отпустили рецидивиста. Представители правоохранительных органов уходят от ответа на вопрос НГС о его аресте.
Инцидент произошел 30 июля в шиномонтажной мастерской на улице Танкистов.
Полицейские задержали подозреваемого вечером того же дня. Оказалось, что Здота ранее был судим за грабежи, разбои и кражи, а в момент нападения был пьян. Полицейские возбудили уголовное дело о нанесении легких травм с применением оружия (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Алексей уверяет, что после задержания его обидчика отпустили.
— Через два дня я его увидел рядом с местом преступления, он спокойно проходил мимо шиномонтажа. Я был в шоке, испугался и спрятался. Потом в полиции я задал вопрос и услышал ответ: «А его никто и не арестовывал!» — поделился в беседе с журналистом НГС потерпевший.
Алексей добавил, что после увиденного решил сменить место работы и район проживания: мужчина беспокоится за безопасность своей семьи.
23 августа представители Следственного комитета сообщили, что уголовное дело было передано следователям регионального управления СК РФ, поскольку в действиях нападавшего есть признаки покушения на убийство.
Журналисты НГС поинтересовались в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, настаивали ли полицейские на заключении задержанного под стражу. Ответа на конкретно поставленный вопрос редакция не получила, зато в официальном документе подчеркивается, что «потерпевший после получения травм от госпитализации отказался».
В следственном управлении СК РФ, сотрудники которого сейчас занимаются расследованием, информацию о местонахождении нападавшего отнесли к «тайне следствия», отметив, что в настоящее время «предварительное следствие не окончено»: то есть дело о нанесении легких травм на момент получения ответа (25 августа) еще не было переквалифицировано по более тяжкой статье.
Адвокат Павел Яровой, комментируя ситуацию, предположил, что следователи в настоящее время могут ждать результатов судебно-медицинской экспертизы. При этом юрист добавил, что, как только дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье (например, покушение на убийство), фигуранта быстро арестуют.
— «Нанесение легких травм» считается «неарестной» статьей: то есть за решетку подозреваемых заключают только в исключительных случаях. На мой взгляд, в действиях нападавшего есть признаки хулиганства с применением оружия — эта статья позволяет «закрыть» потенциально опасного для общества подозреваемого, не дожидаясь результатов экспертизы, — пояснил Яровой.
Потерпевший Алексей К. добавил, что после нападения его левая рука потеряла чувствительность и теперь плохо двигается. При этом, по его словам, на встрече со следователем Следственного комитета речи о судмедэкспертизе не было.
В марте новосибирца, который ранил ножом полицейского, отправили в СИЗО через два дня после инцидента. Правоохранитель получил один удар в районе левого предплечья.