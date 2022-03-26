Новосибирца, напавшего с ножом на полицейского, отправили в СИЗО

Советский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения новосибирцу, который ударил полицейского ножом. Мужчину отправили в СИЗО до 25 мая.



Инцидент произошел в среду, 23 марта. По данным следствия, в этот день полицейские приехали проверить мужчину, который скрывался от правоохранительных органов. На него был наложен административный надзор, но он не соблюдал ограничения. Его хотели забрать в отдел.

На лестничной площадке дома № 16 по улице Полевой в Советском районе города сотрудники полиции встретили фигуранта и предложили последнему проехать с ними. В этот момент он достал нож и ударил одного из полицейских, считает следствие: