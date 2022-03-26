Новосибирца, напавшего с ножом на полицейского, отправили в СИЗО

Советский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения новосибирцу, который ударил полицейского ножом. Мужчину отправили в СИЗО до 25 мая.
Инцидент произошел в среду, 23 марта. По данным следствия, в этот день полицейские приехали проверить мужчину, который скрывался от правоохранительных органов. На него был наложен административный надзор, но он не соблюдал ограничения. Его хотели забрать в отдел.
На лестничной площадке дома № 16 по улице Полевой в Советском районе города сотрудники полиции встретили фигуранта и предложили последнему проехать с ними. В этот момент он достал нож и ударил одного из полицейских, считает следствие:
— Находясь на лестничной площадке жилого многоквартирного дома в Советском районе г. Новосибирска применил насилие, опасное для жизни и здоровья в отношении представителя власти <...>, нанеся один удар ножом в область левого предплечья, причинив сотруднику полиции резанную рану, — рассказали в Советском суде.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области, уточнили, что нападавший имел внешние признаки наркотического опьянения.
Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Его отправили в СИЗО до 25 мая.
В феврале дело о нападении на полицейских возбудили в Татарске. Тогда сотрудники МВД приехали на вызов о пьяной драке в многоквартирном доме. На месте на них накинулись хозяева квартиры, а затем спустили на полицейских собаку.