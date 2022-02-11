«В качестве оружия была использована собака»: в Новосибирской области возбудили дело о нападении на полицейских

В Новосибирской области следователи возбудили дело о нападении на полицейских — сотрудники МВД приехали на вызов о пьяной драке.



Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, инцидент произошел 9 февраля в подъезде дома по улице Наливной в Татарске. Участниками ссоры стали 25-летний и 45-летний мужчины, в полицию же обратилась сожительница молодого мужчины.



— На лестничной клетке дома из квартиры вышли двое мужчин и в целях воспрепятствования законных действий полиции начали наносить удары кулаками и твердым тупым предметом в область лица и головы. Одним из обвиняемых в качестве оружия была использована собака бойцовской породы, которой была отдана команда к нападению на потерпевших — та ее выполнила, — говорится в сообщении следственного комитета.

