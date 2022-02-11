«В качестве оружия была использована собака»: в Новосибирской области возбудили дело о нападении на полицейских

В Новосибирской области следователи возбудили дело о нападении на полицейских — сотрудники МВД приехали на вызов о пьяной драке.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, инцидент произошел
— На лестничной клетке дома из квартиры вышли двое мужчин и в целях воспрепятствования законных действий полиции начали наносить удары кулаками и твердым тупым предметом в область лица и головы. Одним из обвиняемых в качестве оружия была использована собака бойцовской породы, которой была отдана команда к нападению на потерпевших — та ее выполнила, — говорится в сообщении следственного комитета.
Сотрудники полиции оперативно получили медпомощь и сейчас находятся на амбулаторном лечении. Нападавшем было предъявлено обвинение по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ).
Известно, что вину в нападении признал только один из обвиняемых.
В Новосибирской области, в городе Обь, под суд пойдет оперативный дежурный, которого обвиняют в превышении полномочий. Полицейский применил к задержанному мужчине силу — бил кулаком в грудь, когда они находились за пределами камеры, а также распылил перцовый баллончик. Потерпевший при этом не оказывал никакого сопротивления.