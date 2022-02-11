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«В качестве оружия была использована собака»: в Новосибирской области возбудили дело о нападении на полицейских

Инцидент произошел в Татарске

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Свою вину в нападении на сотрудников полиции признал только один из двух фигурантов дела

Свою вину в нападении на сотрудников полиции признал только один из двух фигурантов дела

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В Новосибирской области следователи возбудили дело о нападении на полицейских — сотрудники МВД приехали на вызов о пьяной драке.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, инцидент произошел 9 февраля в подъезде дома по улице Наливной в Татарске. Участниками ссоры стали 25-летний и 45-летний мужчины, в полицию же обратилась сожительница молодого мужчины.

— На лестничной клетке дома из квартиры вышли двое мужчин и в целях воспрепятствования законных действий полиции начали наносить удары кулаками и твердым тупым предметом в область лица и головы. Одним из обвиняемых в качестве оружия была использована собака бойцовской породы, которой была отдана команда к нападению на потерпевших — та ее выполнила, — говорится в сообщении следственного комитета.

Сотрудники полиции оперативно получили медпомощь и сейчас находятся на амбулаторном лечении. Нападавшем было предъявлено обвинение по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Известно, что вину в нападении признал только один из обвиняемых.

В Новосибирской области, в городе Обь, под суд пойдет оперативный дежурный, которого обвиняют в превышении полномочий. Полицейский применил к задержанному мужчине силу — бил кулаком в грудь, когда они находились за пределами камеры, а также распылил перцовый баллончик. Потерпевший при этом не оказывал никакого сопротивления.

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