Новосибирец ранил полицейского в подъезде и попытался сбежать через балкон

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за нападения на сотрудника полиции. Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, раннее судимый 30-летний мужчина обвиняется по статье 318 части 2 статьи УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

По данным следствия, 23 марта полицейские приехали проверить мужчину, который скрывался от правоохранительных органов. На него был наложен административный надзор, но он не соблюдал ограничения. Его хотели забрать в отдел.