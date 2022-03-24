Новосибирец ранил полицейского в подъезде и попытался сбежать через балкон

В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за нападения на сотрудника полиции. Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, раннее судимый 30-летний мужчина обвиняется по статье 318 части 2 статьи УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).
По данным следствия, 23 марта полицейские приехали проверить мужчину, который скрывался от правоохранительных органов. На него был наложен административный надзор, но он не соблюдал ограничения. Его хотели забрать в отдел.
На лестничной площадке дома
— Мужчина неожиданно достал имеющийся при себе нож и стал размахивать им в сторону сотрудников полиции. Сразу после этого последние попытались обезоружить злоумышленника, однако фигурант нанес одному из полицейских не менее 1 удара ножом в область предплечья руки, после чего попытался скрыться через балкон, — уточнили в СК по Новосибирской области. Также во время потасовки мужчина поранился сам.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области, уточнили, что нападавший имел внешние признаки наркотического опьянения.
— Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь, в настоящее время он проходит лечение. Нападавший также направлен в лечебное учреждение, — пояснили в МВД по Новосибирской области.
Следователи продолжают расследование.
Дмитрия Лыткина, который сбил полицейского в поселке Чик Новосибирской области, а потом спрятал еще живого на кладбище, приговорили к шести годам колонии-поселения.