Дело о резне в новосибирской шиномонтажке передали в Следственный комитет
Расследованием занимались сотрудники полиции, которые не заметили покушения на убийство
Сотрудникам следственного отдела Ленинского района передали дело о нападении 42-летнего новосибирца на рабочего шиномонтажной мастерской. В результате потерпевший получил 12 ножевых ранений.
Инцидент произошел 30 июля на улице Танкистов и попал в объектив камеры наблюдения. Работник шиномонтажки Алексей К. отказал незнакомцу в размене крупной купюры. Мужчина ушел, но через 10 минут вернулся, вооруженный ножом. Завязалась потасовка.
Алексей в беседе с журналистом НГС отмечал, что нападавший целился ножом в сердце, но около 12 ударов пришлись в левую руку, плечо и спину. Мужчина смог собраться с силами и вытолкнуть агрессора из помещения. Незнакомец скрылся. Алексей, не дождавшись помощи, сам дошел до больницы, где в приемном покое потерял сознание.
Вечером того же дня подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний рецидивист, который судим за грабежи, разбои и кражи. Полицейские возбудили уголовное дело о нанесении легких травм с применением оружия. После публикации на НГС в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что поручили своим сотрудникам заняться расследованием дела.
— Инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела из органов внутренних дел, так как характер и количество нанесенных потерпевшему ударов ножом свидетельствует об умысле нападавшего на совершение убийства, которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, — сообщили в СК.
В настоящее время следователи уже занимаются расследованием обстоятельств преступления.
В марте новосибирец напал с ножом на сотрудника полиции при задержании. При этом агрессор ранил правоохранителя и травмировался сам.