Недовольный обслуживанием житель Новосибирска ударил ножом 25-летнего продавца

В Новосибирске 42-летний житель Калининского района подозревается в нападении с ножом на 25-летнего продавца в магазине. Как рассказали в полиции, 1 декабря в больницу поступил молодой человек с ножевыми ранениями. Врачи передали информацию правоохранителям.
— Сотрудники полиции установили, что потерпевший является продавцом магазина, расположенном на улице Ипподромской. Накануне, в торговое помещение зашел мужчина и высказал недовольство по обслуживанию при совершении покупки. Граждане вышли на улицу для выяснения обстоятельств. Внезапно покупатель несколько раз ударил продавца ножом, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
После удара нападавший увидел охранников магазина, которые прибыли на крики, и скрылся в неизвестном направлении. В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 42-летний житель Калининского района. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.
В Новосибирске 2 декабря полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Как рассказали в пресс-службе полиции, 30 ноября на 24-летнюю девушку напали двое малознакомых мужчин в ее квартире на улице Островского.