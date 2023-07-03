Александр Бастрыкин потребовал доклад о покушении на убийство 15-летнего мальчика под Новосибирском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об уголовном деле против двух подростков — их обвиняют в покушении на убийство 15-летнего знакомого в Плотниково.
По данным следствия, ночью 29 июня обвиняемые (одному из них 15 лет, второму — 14) встретились с 15-летним потерпевшим на реке Иня. Мальчика жесткого избили и порезали — в живых он остался только благодаря усилиям врачей.
Подросткам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц»). 15-летнего обвиняемого отправили под стражу, а 14-летнего — под домашний арест.
— Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство несовершеннолетнего, — сообщили в Следственном комитете России. — Поручил Виталию Зарипову, и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Жители села Плотниково в Новосибирской области заявили, что поводом для нападения подростков на ровесника могли быть деньги.