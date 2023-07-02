«Позвали на берег и там издевались»: подробности жестокого нападения 15-летних подростков на ровесника

Корреспондент НГС поговорил с местными жителями и узнал подробности происшествия.



— Всё произошло с 28 на 29 июня. Все ребята из благополучных семей, на учете они нигде не стояли. Мальчик, который пострадал, учится в восьмом классе. Один из напавших — его одноклассник, второй учится в 9-м классе, — сообщил сотрудник местной администрации.



Как рассказала другая местная жительница, причиной конфликта послужили деньги, которые дал взаймы пострадавший мальчик одному из напавших.



— Мальчик, которого избили и хотели убить, занял денег одному из напавших. Занял 15 тысяч. Долгое время деньги ему не возвращали. Вечером 28 июня они позвонили пострадавшему и позвали его прийти на берег, и там они над ним издевались. Как он пришел, они сразу ему из газового баллончика брызнули в лицо, он попытался отбиться от напавших, но не получилось. Затем они его ножом ударили, а после нанесли 25 или 26 ударов камнем по голове, переломали ему все пальцы. Насколько мне известно, план убить знакомого зрел у них целую неделю, — рассказала НГС местная жительница на условиях анонимности.

