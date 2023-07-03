«Щеки проткнуты, руки сломаны»: в Плотникове двое подростков жестоко избили третьего — НГС поговорил с отцом пострадавшего

— Заведующий [отделением в больнице] спросил: кому он в свои 15 лет сделал плохое, что над ним так издевались? Резали его… Ото лба до носа, весь затылок, шея… обе щеки проткнуты, обе руки сломаны, в гипсе… — Алексей не договаривает и замолкает.



Он узнал о том, что с сыном произошла беда только утром: вечером в среду Гена вернулся домой и пошел к себе, так что, когда утром к дому подъехали двое полицейских — один по гражданке, другой в форме, — мужчина даже сначала ответил, что сын спит в своей комнате. Потом проверил. Оказалось, что постель даже не разобрана.

