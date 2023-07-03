«Щеки проткнуты, руки сломаны»: в Плотникове двое подростков жестоко избили третьего — НГС поговорил с отцом пострадавшего

В ночь на 29 июня в селе Плотникове в 40 километрах от Новосибирска произошло ЧП: двое подростков заманили третьего в безлюдное место и напали на него. Школьники использовали газовый баллончик и нож, юноша остался жив только чудом. Что стало причиной зверской расправы, неизвестно: сам пострадавший мальчик молчит и даже не говорит, кто именно напал на него. У местных жителей есть свои версии, причем целых три. Журналисты НГС побывали в Плотникове и попытались понять, почему приятели напали на школьного друга.
«Говорит, что это были неизвестные»
Алексей дожидается журналистов на крыльце. Он представляется отцом пострадавшего,
— Заведующий [отделением в больнице] спросил: кому он в свои
Он узнал о том, что с сыном произошла беда только утром: вечером в среду Гена вернулся домой и пошел к себе, так что, когда утром к дому подъехали двое полицейских — один по гражданке, другой в форме, — мужчина даже сначала ответил, что сын спит в своей комнате. Потом проверил. Оказалось, что постель даже не разобрана.
— Они его вызвонили, как он говорит. Пошел с ними на встречу, но зачем — непонятно. Он же до сих пор не сознается [кто на него напал], говорит: «Трое неизвестных» — и всё.
По словам Алексея, местные заметили, что в 20 минут первого ночи подросток пошел в сторону моста через реку Иню. Затем юноша свернул направо и спустился вниз, к реке. Как развивались события дальше, он в точности не знает.
— В ходе ссоры юноши жестоко избили подростка, сначала распылив перцовый баллончик, а затем, взяв нож, нанесли потерпевшему множественные удары в область жизненно важных органов. Довести умысел на убийство до конца им не удалось вследствие того, что потерпевшему подростку была оказана квалифицированная помощь, — комментируют ситуацию в СК.
Затем, рассказывают местные жители, мальчик умудрился подняться с берега на Прибрежную улицу, и уже здесь ему вызвали скорую. Одни говорят, что это были люди, торопившиеся на первую утреннюю электричку, другие — что жители расположенного здесь социального центра «Родник». Подростка спасли врачи.
Несмотря на то что пострадавший молчит, имена его предполагаемых обидчиков известны. Это ученик местной школы
— Их там было трое, — говорит одна из жительниц села на условиях анонимности. — Савелий, Вячеслав и Вадим К. В школе они тихие были. Как мальчишки пакостные, но ничего ненормального. Ни открытой агрессии, ни постоянных драк — ничего не было. Иногда из разговоров становилось понятно, что они пробуют алкоголь, но не что-то большее.
Еще одна местная жительница Зинаида тоже отзывается о всей компании как о достаточно вежливых и неконфликтных подростках.
— Я помню их, они чуть не каждый вечер здесь бывали. Вот тут скамейка стоит, она единственная на всей улице, так ребята сюда приходили: мальчишки, девчонки. Они курили и окурки кидали, я им баночку поставила, они туда окурки складывать стали, — говорит женщина.
О том, что и пострадавший подросток, и его обидчики — вполне обычные дети из хороших семей, говорят почти все знакомые школьников.
Более того, Гена и Савелий Н. были друзьями.
— Он от нас не вылазил: играли в компьютер, все дела. Они были одноклассники и близкие друзья, офигенные кореша, — говорит отец пострадавшего мальчика. — Родителей его я тоже прекрасно знаю.
— Вы с ними после произошедшего общались?
— А зачем мне с ними общаться?! Это они должны со мной общаться, интересоваться здоровьем Гены… и тем, кого они вырастили.
О втором обвиняемом он может сказать меньше. Говорит: может, имени не слышал, а если покажут лицо — узнает. Подростков в округе (как и мест, где они проводят время) не очень много.
Одно из любимых мест — пустырь под автомобильным мостом, где и напали на Гену.
Ревность, деньги и самооборона
Что стало причиной невиданной в Плотникове жестокости, точно не знает никто, и местные жители тщетно пытаются понять, из-за чего школьники напали на своего друга. Основных версий две. Во-первых, ревность: девушка, которая прежде встречалась с Савелием, ушла к Гене. Во-вторых, деньги: якобы пострадавший подросток дал взаймы приятелям
Но близкие знакомые пострадавшего школьника уверены, что всё это — домыслы, а побывав в селе, журналисты узнали еще о двух возможных причинах расправы.
— Нет у меня никаких версий, в голове пусто, — печально говорит Алексей. — Говорили, что это из-за Александры (имя несовершеннолетней девушки потерпевшего изменено. — Прим. ред.). Но это вряд ли: они с Геной уже больше года встречаются, поздновато для ревности. А девчонку теперь травить начать могут. Или уже травят?
Версия долга выглядит более похожей на правду, хотя тоже изобилует допущениями.
— Деньги у него, конечно, были. Гена работал в здешнем строительном магазине грузчиком, — говорит (также на условиях анонимности) знакомый подростков. — Вроде там зарплата тысяч сорок, но получил ли он ее уже, я не знаю. И потом отдать кому-то почти ползарплаты?.. Это очень странно, правда?
Не обошлось и без классической для любой криминальной истории версии о том, что парень сам спровоцировал своих обидчиков. Еще одна местная жительница, дачница из СНТ «Восход» вблизи Плотникова (фактически дачи начинаются сразу за мостом через Иню), уверена: подростки не собирались избивать оппонента, а баллончик и нож прихватили, так как были уверены в опасности.
— Там действительно хорошие семьи, хорошие непьющие родители, а проблема — в мальчике, который пострадал. И эта проблема длится уже много лет, — рассказала она. — Это сам мальчик доводил буквально всех детей в деревне, а родители не вмешивались и говорили, что пусть дети между собой разбираются.
Местная жительница уверяет, что безоружный первым кинулся на вооруженных подростков и остановить его не смогла даже струя из перцового баллончика. Пришлось пускать в ход нож.
Что грозит подросткам
Точно разобраться, что именно произошло под автомобильным мостом, смогут только следователи СК. Они уже предъявили обвинение Савелию и Вячеславу, а в минувшую субботу в Новосибирском районном суде подросткам избрали меру пресечения.
— По ходатайству следователя СК судом в отношении
Сегодня подростков обвиняют в покушении на убийство, совершенном группой лиц. Но поскольку оба юноши несовершеннолетние, согласно статьям 66 и 88 УК РФ, для подростков младше
Ранее НГС писал о том, что покушением на убийство