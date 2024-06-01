Тельцам — заработки, Близнецам — перспективы: астропрогноз на июнь для всех знаков зодиака от Тамары Глобы

События, которые произойдут в июне, определят ближайшие девять лет Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Астролог Тамара Глоба говорит, что июнь не просто открывает долгожданное лето, но и определяет события, которые не только будут иметь значение в ближайшие девять лет. Но это всё в глобальном смысле. А нам, конечно, больше хочется узнать про себя любимых. Для этого мы и публикуем этот гороскоп на июнь 2024 года для всех знаков зодиака.

Овен

Для рожденных под знаком Овна июнь — период перемен. По словам астролога, в вашу жизнь войдут новые люди и интересные знакомства.

— Это период, когда дороги откроют для вас перспективы, — говорит Тамара Глоба. — Время удачное для обучения, литературной работы, работы, которая связана со словом. Хорошее время для заработков. В этот период вы сможете блеснуть своим интеллектом, а также спортивной формой. Удачное время для любви и знакомств.

Вторая половина июня станет для Овнов отличным периодом для того, чтобы заняться жилищными вопросами. Вы будете помогать близким, родным, займетесь обустройством жилья, приобретете новые вещи.

— Это время, когда вы стараетесь заработать необходимые вам деньги, и близкие люди будут вам в этом помогать. Хороший период также и для путешествий всей семьей, — говорит астролог.



Телец

Для рожденных под знаком Тельца июнь принесет важные события в финансовых возможностях. Вы будете строить свое материальное положение, и в этом вам помогут близкие люди, женщины, а также родственники.



— Те, кого вы хорошо знаете, то есть ваши знакомые, соседи, люди, которые вам дороги, станут вашими помощниками, защитниками и принесут в вашу жизнь новые возможности, — говорит Тамара Глоба. — Поездки во второй половине июня будут интересными, романтичными и удачными. Ни в коем случае не отказывайтесь от возможностей дорог. В дорогах возможны интересные знакомства. И вместе с ними в вашу жизнь придут и новые интересы, а также хорошие заработки.

Астролог предупреждает, что в середине июня Тельцам ни в коем случае не стоит обходить возможность помочь своим друзьям. Берегите своих любимых. Присмотритесь к тому, что происходит в жизни ваших детей. Им нужна помощь.

Близнецы

Близнецам июнь откроет большие перспективы. Это время, когда ваш интеллект, обаяние, личные и творческие способности будут признаны.

— Это время успеха, авторитета, возможности сделать шаг в будущее. По большому счету, вам будут помогать люди, от которых вы этого даже и не ждете. Случайные люди или те, кого вы знали, придут к вам с признанием ваших заслуг, — говорит астролог. — Это время, когда нужно помогать старшим и заниматься обязательно своим домом. Середина и конец июня потребуют внимания к жилищу. Удачное время для заработков и покупок, которые вам давно нужны. В первой декаде июня вам будут помогать ваши друзья. Ну а начиная со второй декады обратите внимание на свое здоровье.

Периодически будут возникать трудности, которые касаются и вас, и ваших близких. В середине июня особенного внимания потребуют домашние.

Рак

Для рожденных под знаком Рака июнь разбивает свое время на три части. Первая декада месяца даст хорошие возможности для карьерной реализации, вы будете готовиться к новым планам.



— Это период, когда подготовка к переменам затронет практически все ваши сферы деятельности и интересов, — говорит Тамара Глоба. — Начиная со второй недели июня в вашу жизнь войдут события, которые потребуют внимания к близким людям. Будьте осторожны в дорогах в середине июня, и такое же внимание к дорогам необходимо в последние дни июня.



Во второй половине июня придет потрясающий период для вечных отношений, для любви, для возможности блеснуть вашим творческим интеллектом и вашими личными способностями. Это хорошая возможность и заработать нужные вам средства как в родных пенатах, так и вдали от дома. Время для недвижимости.



Лев

Для рожденных под знаком Льва июнь принесет перемены в планах и проектах.

— Это период, который касается новых возможностей, с которыми придут к вам ваши друзья и ваши знакомые. Появятся новые покровители. Старые знакомые также принесут вам возможности реализации ваших идей и ваших планов. Совместные проекты будут успешны. Многие из них, конечно, могут претерпевать изменения в середине месяца и также в конце месяца и в последующий период года, — рассказывает астролог.

Июнь для Львов — хорошее время для взаимопонимания с руководством. Кроме того, в вашу жизнь придут друзья, которые принесут любовь, новые отношения и новые возможности в личных делах.

Дева

Девам июнь принесет новые карьерные возможности. Главное, увидеть их.

— Необходимо пополнить багаж профессиональных знаний. Первая декада месяца принесет значительные перемены. Будьте внимательны к тому, что вы тратите. Постарайтесь не расходовать больше, чем можете себе позволить, — предупреждает астролог. — В середине месяца будьте внимательны к своему здоровью. Берегите семейные отношения.

Вторая половина месяца — отличное время для того, чтобы вместе с друзьями заняться новыми проектами, решить интересные планы, связанные не только с вами и с вашими интересами, но также и с семейными проектами.

Также июнь для Дев — хорошее время для того, чтобы решить перспективы будущего детей для спорта и активного отдыха.

Весы

Для рожденных под знаком Весов июнь откроет значительные перспективы вдали от дома. Дороги принесут вам много новых связей, интересных людей, которые войдут в вашу жизнь.



— Те, кто вас любят и те, кто дорожат вами, во многом будут вам помогать, — говорит Тамара Глоба. — У вас появятся новые соратники, люди, которые стояли рядом, или те, кто встанут рядом с вами, будут поддерживать вас на вашей дороге в ближайший год.

Также июнь для Весов — это время новых начинаний, которые касаются профессии. Кроме того, они, возможно, принесут вам переезд. Плюс ко всему у вас появится возможность в вопросах обучения, преподавания и развития научных и деловых интересов. Но не всё так просто.

— В начале месяца придется бороться за свое место под солнцем, а во второй половине месяца вам необходимо пересмотреть свой подход к делам и к карьере, — предупреждает астролог.

Скорпион

Для рожденных под знаком Скорпиона июнь будет полон перемен, которые касаются пересмотра взглядов, переоценки ценностей. Вам придется учиться новым реалиям. В вашу жизнь войдут люди, которых вы не знаете и, может быть, не очень понимаете их образ жизни, их образ мысли, но придется в этом участвовать и понимать. Взаимопонимание может быть непростым.



— Работа в первую декаду месяца принесет успех при известных усилиях, но во второй половине месяца возможны трудности, которые касаются отношений с друзьями и перемен в планах, — говорит астролог. — Начиная со второй половины июня в вашу жизнь также придут люди издалека, это люди, которые дадут возможность переоценить взгляды на мир, на отношения с близкими людьми, появятся новые знакомства, которые изменят и личную жизнь.



Стрелец

Рожденным под знаком Стрельца июнь открывает события, связанные с семьей. Вполне возможно, что в вашей жизни появятся новые люди.

— Вы можете получить предложение о браке, о новом союзе или о пересмотре отношений к делам. Но может быть и то и другое и третье, — говорит астролог. — Новые люди придут с интересными предложениями, возможностью обновлений в профессии. Поэтому работать не одному, а в сотрудничестве с другими людьми просто необходимо. Присмотритесь к тому, что делают ваши партнеры или противники. Во многом это будет вам важно. Вы сможете пополнить багаж профессиональных знаний и свой опыт. Параллельно в этом месяце необходимо также заняться делами здоровья и жилищными вопросами.

И ни в коем случае не вступайте в острые конфликты с руководством в середине месяца. Луше займитесь вопросами имущества и ремонта.



Козерог

Козерогам период, который начнется в июне, принесет новые возможности в работе.

— Вы будете заниматься новыми делами, работа принесет вам новые интересы, приведет в вашу жизнь новых людей, — говорит Тамара Глоба. — Начало июня даст интересные возможности в знакомствах, впоследствии приносящие вам любовь, откровения и события, которые пополнят ваш кошелек, а также багаж знаний. Придут новые друзья, а вместе с ними и новые планы.

В первой декаде месяца актуальными будут жилищные вопросы, во второй — спорт. Это время активного отдыха, любви, страсти, интересов, которые касаются не только спорта, но и личных отношений.

— Семейные вопросы затронут ваше внимание во второй половине месяца. Занимайтесь своими детьми, занимайтесь коллективной деятельностью и помните, что начинания в работе очень важны в этом месяце, — говорит астролог.

Водолей

Для Водолеев июнь станет месяцем важных событий. Вы будете радоваться успехам детей, также это период творческих и личных проектов. В вашу жизнь войдет любовь, новые люди, возможно пополнение семейства или начало новой интересной деятельности.

— Знания принесут вам успех, знания будут радовать, и вместе с ними в вашу жизнь войдут также и любовь, и увлечение, и хобби, — говорит Тамара Глоба. — Это время, когда вы сможете блеснуть интеллектом, опытом, внешностью, вкусом, обаянием. В начале месяца близкие люди будут активно помогать вам, но начиная со второй половины июня придет период, когда вы займетесь ремонтом, хозяйственными делами и жилищными вопросами.

Рыбы

Рожденным под знаком Рыб июнь принесет значительные перемены в вопросах недвижимости. А в начале месяца вам предстоит активно заниматься интеллектуальными проектами.