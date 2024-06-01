«Любит быть в центре внимания»: милого щенка аффен-пинчера продают в Новосибирске — за него просят 140 тысяч

Аффен-пинчеры не любят одиночество Источник: Avito











В Новосибирске выставили на продажу щенка породы аффен-пинчер. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за малыша просят 140 тысяч рублей.



Как говорится в объявлении, щенок родился 24 февраля 2024 года. Цвет окраса — черный.



— Мальчишка аффен-пинчер без недостатков, со стоячими ушками. Родители — чемпионы, — сказано в объявлении.



Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам. Помимо этого, возможна доставка в другие города России. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.



Как рассказал НГС кинолог Сергей Бабиков, несмотря на то что аффен-пинчер маленького размера, инстинкты у него развиты не хуже, чем у собак сторожевых пород. Поэтому они всегда своевременно сообщают о приходе и приглашенных, и непрошеных гостей.



— Аффен-пинчеры не любят одиночество, поэтому заводить собаку нежелательно занятым людям. Также они не особо любя других животных, предпочитают быть в центре внимания, из-за чего могут покусать другого вашего питомца, — пояснил специалист.



При этом кинолог отметил, что собаки этой породы уютно чувствуют себя даже в маленьких квартирах.

