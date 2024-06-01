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Животные «Любит быть в центре внимания»: милого щенка аффен-пинчера продают в Новосибирске — за него просят 140 тысяч

«Любит быть в центре внимания»: милого щенка аффен-пинчера продают в Новосибирске — за него просят 140 тысяч

Сейчас малышу четыре месяца

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Аффен-пинчеры не любят одиночество

В Новосибирске выставили на продажу щенка породы аффен-пинчер. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за малыша просят 140 тысяч рублей.

Как говорится в объявлении, щенок родился 24 февраля 2024 года. Цвет окраса — черный.

— Мальчишка аффен-пинчер без недостатков, со стоячими ушками. Родители — чемпионы, — сказано в объявлении.

Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам. Помимо этого, возможна доставка в другие города России. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Как рассказал НГС кинолог Сергей Бабиков, несмотря на то что аффен-пинчер маленького размера, инстинкты у него развиты не хуже, чем у собак сторожевых пород. Поэтому они всегда своевременно сообщают о приходе и приглашенных, и непрошеных гостей.

— Аффен-пинчеры не любят одиночество, поэтому заводить собаку нежелательно занятым людям. Также они не особо любя других животных, предпочитают быть в центре внимания, из-за чего могут покусать другого вашего питомца, — пояснил специалист.

При этом кинолог отметил, что собаки этой породы уютно чувствуют себя даже в маленьких квартирах.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу щенка чихуа-хуа. За него просят 120 тысяч.

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