«Забываем о гламурной жизни»: экс-ведущая «Дом-2» Ксения Бородина поселилась в сибирской деревне

Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина на время переехала жить в Горный Алтай. Как сообщила знаменитость, в республику она приехала ради съемок в новом сезоне реалити-шоу «Последний герой». Бородина выступает в качестве ведущей шоу.

— Я уверена, что в новом сезоне градус интриги будет еще выше! С одной стороны, родная земля будет помогать участникам, а с другой — горы. Это отдельный мир, в котором тоже нужно научиться выживать, — цитирует Ксению РБК Life.