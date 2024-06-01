«Забываем о гламурной жизни»: экс-ведущая «Дом-2» Ксения Бородина поселилась в сибирской деревне

Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина на время переехала жить в Горный Алтай. Как сообщила знаменитость, в республику она приехала ради съемок в новом сезоне реалити-шоу «Последний герой». Бородина выступает в качестве ведущей шоу.
— Я уверена, что в новом сезоне градус интриги будет еще выше! С одной стороны, родная земля будет помогать участникам, а с другой — горы. Это отдельный мир, в котором тоже нужно научиться выживать, — цитирует Ксению РБК Life.
В соцсетях Бородина опубликовала первые кадры с места действия шоу. Она отметила, что на время ей тоже придется забыть о гламурной жизни и комфорте, к которому она привыкла. Впрочем, телеведущая отметила, что на Алтае настолько красиво, что сразу забываешь обо всех неудобствах.
— Я переехала жить в деревню, поэтому контент будет только таким. Красота тут такая, что вся гламурная жизнь забывается мгновенно, — заявила она.
Также Ксения показала, как добиралась на съемки на машине по бездорожью, и заодно продемонстрировала образ дня — резиновые сапоги и теплые штаны.
Ксения Бородина не в первый раз приезжает на Алтай. В этом году телеведущая отметила здесь свой день рождения.