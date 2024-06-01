Реклама
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 90.19
eur 97.79
Тема дняДава прилетел в Новосибирск
Все новости
Все новости

Косметолог для мертвых. Кто и как делает макияж умершим людям — откровения танатопрактика

История женщины, которая нашла себя в необычной профессии

67
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Дарья Гора из Краснодара уже полтора года работает танатопрактиком. 40-летняя женщина делает макияж мертвым, склеивает и сшивает части тела перед погребением. По словам Дарьи, такую профессию она выбрала после смерти мамы — женщину узнали родственники только по рукам и бровям.

После этого Дарья стала изучать, что нужно для работы танатопрактика. Прошла обучение, открыла свой ритуальный магазин и стала находить первых клиентов. Чаще женщина работает с людьми старшего возраста и, по словам женщины, родственники бывают в шоке, когда их родной человек становится на 10 лет моложе после макияжа.

Первым делом танатопрактик проводит дезинфекцию, массаж лица, а затем приступает к работе. Косметика нужна специальная — для холодной кожи. Учитываются пожелания родственников и то, как человек выглядел при жизни.

Дарья признается, что многие в шоке от ее профессии, у некоторых появляется брезгливость, но женщине это неважно. Она любит свое дело и считает важным подготовку тела к церемонии прощания. Подробнее о работе танатопрактика рассказываем в видео выше.

По теме

ТанатопрактикПосмертный макияжМоргРабота
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter