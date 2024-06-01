Косметолог для мертвых. Кто и как делает макияж умершим людям — откровения танатопрактика

Дарья Гора из Краснодара уже полтора года работает танатопрактиком.
После этого Дарья стала изучать, что нужно для работы танатопрактика. Прошла обучение, открыла свой ритуальный магазин и стала находить первых клиентов. Чаще женщина работает с людьми старшего возраста и, по словам женщины, родственники бывают в шоке, когда их родной человек становится на 10 лет моложе после макияжа.
Первым делом танатопрактик проводит дезинфекцию, массаж лица, а затем приступает к работе. Косметика нужна специальная — для холодной кожи. Учитываются пожелания родственников и то, как человек выглядел при жизни.
Дарья признается, что многие в шоке от ее профессии, у некоторых появляется брезгливость, но женщине это неважно. Она любит свое дело и считает важным подготовку тела к церемонии прощания. Подробнее о работе танатопрактика рассказываем в видео выше.