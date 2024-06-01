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Страна и мир Не вздумайте сюда ехать. Россияне рассказали, где худшее море на побережье Краснодарского края

Не вздумайте сюда ехать. Россияне рассказали, где худшее море на побережье Краснодарского края

Антирейтинг пляжей по мнению читателей 93.RU

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Каждый год пляжи Анапы зеленеют

На юге России стартовал курортный сезон, и на курорты Краснодарского края снова хлынут миллионы туристов, которые оккупируют все доступные и недоступные пляжи. Главный вопрос, который возникает у приезжих: где нормальное море? Поговорим о местах, где, по мнению читателей, отдыхать хуже всего и куда ехать не стоит. Моменты спорные, но это мнения самих туристов. Подробности — в материале 93.RU.

Ад в Адлере

Многие отдыхающие, говоря об адлерских пляжах, зачастую отмечают не достоинства, а серьезные недостатки. Грязь, ротавирус, скопление людей — вот основные претензии.

— Отдыхали в прошлом году. Море грязное, грязный вонючий ручей стекает прямо в море. Все переболели ротавирусом, и не только мы. Детей рвет прямо на улицах. По дороге на море тротуаров нет, идешь по дороге, где приходится уступать дорогу машинам.

— Имеретинка отличная! А сам Адлер... Правду всю про самолеты, про грязь, про машины, снующие чуть ли не по ногам, написали. Всё правда! В прошлом году не могли квартиру подобрать для проживания, всё было занято. Нашли в Адлере. Каждый день плакала, что в какой-то кошмар попала. Никому Адлер (кроме Имеретинки) не посоветую.

В Анапе лежат друг на друге

В Анапе своя атмосфера: в первую очередь, люди отмечают цветущий пляж, но к сервису и санитарному состоянию тоже есть вопросы.

— Море цветет. Цены высокие, а сервис отсутствует. Ротавирус, потом ОРВИ у детей. Врачей в отелях нет. Еда столовская, хотя заявляют себя как рестораны. Вино ужасное. Все прелести русского туризма. За такие деньги лучше за границу, — констатировала отдыхающая Ольга.

— Увидела обычный городской пляж черноморского побережья. Всегда все друг на друге лежат, а между ними ходят продавцы с горячей кукурузой, вареными раками и чурчхелой. На мой взгляд, это еще даже наполовину пустой пляж, — уверена Елена.

Больше в Геленджик ни ногой

Проблема цветущего пляжа преследовала отдыхающих и в Геленджике. На водоросли пожаловалась читательница из Ростова-на-Дону Марина.

— Вернулись из Геленджика. Были первый раз. Отель на уровне Турции, достойный! Правда, стоит немало. Из жирных минусов — море. У отеля пирс в середине бухты и море не порадовало чистотой. Водорослей с берега много, младший отказывался купаться, — пожаловалась Марина.

Еще один наш читатель Алексей из Волгограда рассказал о том, что в этом месте всегда было и остается плохое дно в бухте: неровное, с глыбами и водорослями. Он посоветовал отправиться отдыхать в Геленджик только в санаторий или «дикарем».

Москвичу Артему в Геленджике отдыхать не понравилось. Никаких достоинств отметить он не смог, а в качестве недостатков выделил грязное море и мусор на пляже.

— Отдыхали в июле 2023-го. В море плавает пластиковый мусор, доски, турецкие бутылки, канистры, ветки, пробки, пакеты и так далее. Ноги можно порезать о мусор на раз-два. Больше в Геленджик ни ногой, — говорит отдыхающий.

Ранее мы публиковали честный отзыв туриста, потратившего 100 тысяч рублей на отдых в Сочи. А в этом материале рассказали, как поймать билет на поезд на море и когда это нужно делать.

Делитесь в своих комментариях об отдыхе, будем рассказывать, как обстоят дела на курортах, всё лето!

А у вас какие впечатления после отдыха на российских курортах?

Нормальные впечатления. Вообще не понимаю, за что их все время ругают
Плохие впечатления. Сервиса никакого, а цены высокие
Никогда не отдыхал на наших курортах, не знаю
Мечтал бы попасть, но не хватает денег и добраться сложно
Поеду снова, потому что некуда ехать

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Анапа Геленджик Адлер Сочи Пляжи Курорты Краснодарского края Туристы Отзывы Лучшие пляжи Сочи
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