Не вздумайте сюда ехать. Россияне рассказали, где худшее море на побережье Краснодарского края

Каждый год пляжи Анапы зеленеют Источник: makovozovy / t.me











На юге России стартовал курортный сезон, и на курорты Краснодарского края снова хлынут миллионы туристов, которые оккупируют все доступные и недоступные пляжи. Главный вопрос, который возникает у приезжих: где нормальное море? Поговорим о местах, где, по мнению читателей, отдыхать хуже всего и куда ехать не стоит. Моменты спорные, но это мнения самих туристов. Подробности — в материале 93.RU.



Ад в Адлере

Многие отдыхающие, говоря об адлерских пляжах, зачастую отмечают не достоинства, а серьезные недостатки. Грязь, ротавирус, скопление людей — вот основные претензии.



— Отдыхали в прошлом году. Море грязное, грязный вонючий ручей стекает прямо в море. Все переболели ротавирусом, и не только мы. Детей рвет прямо на улицах. По дороге на море тротуаров нет, идешь по дороге, где приходится уступать дорогу машинам.



— Имеретинка отличная! А сам Адлер... Правду всю про самолеты, про грязь, про машины, снующие чуть ли не по ногам, написали. Всё правда! В прошлом году не могли квартиру подобрать для проживания, всё было занято. Нашли в Адлере. Каждый день плакала, что в какой-то кошмар попала. Никому Адлер (кроме Имеретинки) не посоветую.



В Анапе лежат друг на друге

В Анапе своя атмосфера: в первую очередь, люди отмечают цветущий пляж, но к сервису и санитарному состоянию тоже есть вопросы.



— Море цветет. Цены высокие, а сервис отсутствует. Ротавирус, потом ОРВИ у детей. Врачей в отелях нет. Еда столовская, хотя заявляют себя как рестораны. Вино ужасное. Все прелести русского туризма. За такие деньги лучше за границу, — констатировала отдыхающая Ольга.



— Увидела обычный городской пляж черноморского побережья. Всегда все друг на друге лежат, а между ними ходят продавцы с горячей кукурузой, вареными раками и чурчхелой. На мой взгляд, это еще даже наполовину пустой пляж, — уверена Елена.



Больше в Геленджик ни ногой

Проблема цветущего пляжа преследовала отдыхающих и в Геленджике. На водоросли пожаловалась читательница из Ростова-на-Дону Марина.



— Вернулись из Геленджика. Были первый раз. Отель на уровне Турции, достойный! Правда, стоит немало. Из жирных минусов — море. У отеля пирс в середине бухты и море не порадовало чистотой. Водорослей с берега много, младший отказывался купаться, — пожаловалась Марина.



Еще один наш читатель Алексей из Волгограда рассказал о том, что в этом месте всегда было и остается плохое дно в бухте: неровное, с глыбами и водорослями. Он посоветовал отправиться отдыхать в Геленджик только в санаторий или «дикарем».



Москвичу Артему в Геленджике отдыхать не понравилось. Никаких достоинств отметить он не смог, а в качестве недостатков выделил грязное море и мусор на пляже.



— Отдыхали в июле 2023-го. В море плавает пластиковый мусор, доски, турецкие бутылки, канистры, ветки, пробки, пакеты и так далее. Ноги можно порезать о мусор на раз-два. Больше в Геленджик ни ногой, — говорит отдыхающий.



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