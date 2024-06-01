Ребенок стоял на обочине: шестилетний мальчик попал под колеса Toyota в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска водитель автомобиля Toyota Probox сбил шестилетнего мальчика. Информацию об этом сообщил отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Авария произошла днем в субботу, 1 июня, на территории СНТ «Родина». 70-летний водитель двигался в сторону дома №1 в садовом товариществе и сбил ребенка, который стоял на обочине.
Шестилетний мальчик был доставлен в больницу, характер его травм устанавливается.
На месте ДТП работает наряд ДТП, обстоятельства аварии устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее в Кировском районе пьяная девушка за рулем Porsche Cayenne S протаранила кроссовер Hyundai Creta. Авария попала на видео.