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Toyota сбила 6-летнего ребенка — фото

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Происшествия Ребенок стоял на обочине: шестилетний мальчик попал под колеса Toyota в Новосибирске

Ребенок стоял на обочине: шестилетний мальчик попал под колеса Toyota в Новосибирске

Полиция проводит проверку по факту аварии

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5 комментариев
Авария произошла примерно в 16 часов

В Кировском районе Новосибирска водитель автомобиля Toyota Probox сбил шестилетнего мальчика. Информацию об этом сообщил отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Авария произошла днем в субботу, 1 июня, на территории СНТ «Родина». 70-летний водитель двигался в сторону дома №1 в садовом товариществе и сбил ребенка, который стоял на обочине.

Шестилетний мальчик был доставлен в больницу, характер его травм устанавливается.

На месте ДТП работает наряд ДТП, обстоятельства аварии устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Кировском районе пьяная девушка за рулем Porsche Cayenne S протаранила кроссовер Hyundai Creta. Авария попала на видео.

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