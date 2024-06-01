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Бизнес Производство пивных напитков и этилового спирта выросло в Новосибирской области

Производство пивных напитков и этилового спирта выросло в Новосибирской области

При этом снизились объемы производства сидра, медовухи и пуаре

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С начала года объем производства пива увеличился на на 6,8%

В Новосибирской области за первый квартал 2024 года увеличился объем производства пива, пивных напитков и этилового спирта. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на Межрегиональное управление Росалкогольтабакконтроля по СФО.

Так, за первые три месяца объем производства этилового спирта по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 18,5% — до почти 506,4 тысяч декалитров. Пивных напитков — на 7,7% (до более 1,5 млн декалитров), а пива — на 6,8% (свыше 10,7 млн декалитров).

Производство другой алкогольной продукции также увеличилось на 1,6% (около 249,7 тысячи декалитров).

При этом в регионе резко снизились объемы производства сидра, медовухи и пуаре на 62,7% (до почти 29,2 тысячи декалитров).

Ранее стало известно, что новосибирские птицефабрики за 2023 год нарастили прибыль до 1700%.

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Пиво Алкоголь Производство Новосибирск
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